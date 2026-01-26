Sự thật phía sau lời đồn Lý Tiểu Long bị người không biết võ đấm bất tỉnh

(VTC News) -

Trong lịch sử điện ảnh võ thuật, Lý Tiểu Long vốn được xem là biểu tượng "bất khả chiến bại". Chính vì vậy, lời đồn huyền thoại này từng trúng 1 cú đấm bất tỉnh ngay trên phim trường gây ra rất nhiều tranh cãi.

Người được cho là hạ đo ván Lý Tiểu Long trong câu chuyện ấy là Thạch Kiên - nam diễn viên gạo cội của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, theo tờ Sohu, bản chất của vụ việc hoàn toàn khác so với lời đồn.

Tai nạn hiếm hoi của Lý Tiểu Long

Sự việc xảy ra vào năm 1973, trong quá trình quay bộ phim "Long tranh hổ đấu" (Enter the Dragon). Chính tác phẩm này đã đưa tên tuổi Lý Tiểu Long nổi tiếng toàn cầu. Khi ấy, ông không chỉ là diễn viên chính mà còn trực tiếp chỉ đạo võ thuật, kiểm soát chặt chẽ từng động tác, từng nhịp ra đòn trên phim trường.

Thạch Kiên được mời đảm nhận vai phản diện lớn tuổi tên Hàn trong phim. Ông không phải võ sư chuyên nghiệp, nhưng là diễn viên dày dạn kinh nghiệm, quen thuộc với các cảnh phim hành động. Ít ai biết rằng, mối quan hệ giữa Thạch Kiên và Lý Tiểu Long không chỉ dừng ở mức đồng nghiệp. Thạch Kiên là bạn cũ của cha Lý Tiểu Long, từng chứng kiến ông lớn lên và có mối thân tình gần như chú cháu trong nghề.

Theo tờ Sohu, trong khi tập luyện cho một phân cảnh của phim, Lý Tiểu Long quan sát động tác của Thạch Kiên và tỏ ra chưa thật sự hài lòng. Ông bước vào giữa sàn tập, vừa thị phạm, vừa dùng tay ra hiệu, giải thích cách ra đòn sao cho đúng nhịp máy quay. Chính khoảnh khắc tưởng như rất bình thường ấy lại trở thành điểm khởi đầu của sự cố hiếm hoi trong sự nghiệp của ông.

Thạch Kiên (trái) và Lý Tiểu Long (phải). (Nguồn: Sohu)

Thạch Kiên hiểu lầm tín hiệu, tưởng rằng Lý Tiểu Long ra hiệu bắt đầu cảnh đấu. Theo phản xạ nghề nghiệp, ông tung ra một cú đấm tay phải với lực thật. Lý Tiểu Long, khi đó đang tập trung hướng dẫn và hoàn toàn không phòng bị, trúng đòn bất ngờ và ngã xuống sàn phim trường.

Cú đánh không nằm trong kịch bản, cũng không phải một pha giao đấu có tính toán. Chính vì xảy ra ngoài dự liệu, Lý Tiểu Long bị choáng nặng và phải nằm nghỉ hơn một tiếng trước khi tiếp tục công việc.

Lời đồn Lý Tiểu Long bị 1 đấm bất tỉnh

Nếu chỉ dừng lại ở phim trường năm ấy, sự cố có lẽ đã được xem như một tai nạn nghề nghiệp hiếm hoi. Thế nhưng, theo thời gian, câu chuyện bắt đầu bị bóp méo. Trên báo chí và trong các lời truyền miệng, cú đấm ngoài ý muốn dần được khoác lên lớp vỏ giật gân: Thạch Kiên “đánh bại” Lý Tiểu Long, thậm chí trở thành “người duy nhất từng hạ knock-out huyền thoại võ thuật”.

Những cách diễn đạt ấy nhanh chóng lan rộng, bởi nó chạm đúng vào sự tò mò của công chúng: Liệu có ai thật sự khiến Lý Tiểu Long gục ngã? Khi đối chiếu lời kể của những người có mặt hôm đó, sự thật lại hoàn toàn khác.

Theo các nhân chứng, Lý Tiểu Long không hề bị đánh bại trong trận đấu ấy. Cú ra đòn của Thạch Kiên diễn ra quá đột ngột, đúng lúc Lý Tiểu Long hoàn toàn không phòng bị, khiến ông không phản xạ kịp.

Trong hoàn cảnh đó, việc bị choáng nặng là điều có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả những võ sĩ nổi tiếng về thể lực và tốc độ. Một số người có mặt khi ấy thậm chí cho rằng, nếu rơi vào tình huống tương tự, ngay cả Mike Tyson cũng có thể bị hạ đo ván.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng Lý Tiểu Long cần khá nhiều thời gian để ổn định lại thể trạng sau cú đánh của Thạch Kiên. Phải gần một giờ sau, ông mới hoàn toàn hồi phục và có thể tiếp tục công việc. Trên phim trường, chấn thương ngoài ý muốn vốn không hiếm, nhất là với các bộ phim hành động. Tuy nhiên, việc sự cố này lại xảy ra với Lý Tiểu Long - người luôn được xem là biểu tượng "bất khả chiến bại" - khiến nó trở nên đặc biệt và gây chú ý nhiều hơn mức bình thường.

Thạch Kiên trong một cảnh phim. (Nguồn: Sohu)

Nếu nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của Lý Tiểu Long, đây có thể xem là một trong những lần hiếm hoi ông chịu cú đòn mạnh đến vậy. Trước đó, trong quá trình huấn luyện và đấu tập tại Mỹ, Lý Tiểu Long từng nhiều lần để học trò ra đòn thật để kiểm tra kỹ năng. Tuy nhiên, những tình huống ấy luôn diễn ra khi ông đã sẵn sàng, chủ động tiếp nhận đòn thế và làm chủ hoàn toàn nhịp độ.

Sau sự cố, thay vì nổi giận hay phản ứng dữ dội, Lý Tiểu Long thực ra cũng không bất tỉnh. Ông chỉ bị choáng, sau đó đứng dậy, rời đi để nghỉ ngơi rồi tiếp tục công việc. Ngày hôm sau, Lý Tiểu Long vẫn xuất hiện trên phim trường với thái độ bình thản, trò chuyện và làm việc bình thường với Thạch Kiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Về phía Thạch Kiên, ông nhiều lần thừa nhận rất áy náy khi nhắc lại sự việc. Trong một cuộc phỏng vấn sau này, Thạch Kiên cho biết ông nhẹ nhõm và biết ơn khi Lý Tiểu Long không hề trách móc hay giữ ác cảm vì sự cố ngoài ý muốn ấy. Sau sự cố, cả hai vẫn tiếp tục tập trung cho công việc và cùng nhau hoàn thiện "Long tranh hổ đấu". Bộ phim sau đó đã trở thành tác phẩm kinh điển của điện ảnh võ thuật Hong Kong.

Bản thân Thạch Kiên cũng nhiều lần khiêm nhường thừa nhận rằng, nếu thực sự so tài trong một buổi đấu tập đúng nghĩa, ông chắc chắn không thể hạ gục được Lý Tiểu Long.