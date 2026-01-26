Xác định 2 đội bóng vào chung kết giải U19 Quốc gia 2025/26

(VTC News) -

Là đội bóng thi đấu thuyết phục nhất kể từ đầu giải, Sông Lam Nghệ An tự tin bước vào trận bán kết trước Thể Công Viettel I. Đội bóng xứ Nghệ chơi áp sát, mạnh mẽ và ít khi để đối phương có những pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, Thể Công Viettel I không phải những người dễ bị đánh bại.

Họ phòng ngự tập trung và kiên nhẫn chờ đợi những pha phản công sắc bén về phía khung thành của Sông Lam Nghệ An. Nhưng đây là trận đấu mà Hoàng Minh Hợi – ngôi sao của Sông Lam Nghệ An tiếp tục chứng minh năng lực của mình. Anh chơi rất hay và giúp Sông Lam Nghệ An kiểm soát tốt tuyến giữa. Dù vậy, hiệp 1 dần trôi về những phút cuối mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội bước vào giờ nghỉ với thế cân bằng.

SLNA thi đấu thuyết phục.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An tiếp tục tấn công ấn tượng hơn và điều gì đến đã phải đến.Phút 64, từ đường chuyền của Anh Dũng, Tấn Minh có pha bấm bóng kĩ thuật từ ngoài vòng cấm rất đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hồng Việt dễ toan tính hơn.

Đại diện xứ Nghệ dần lùi thấp đội hình phòng ngự còn Thể Công Viettel I buộc phải dâng cao tấn công. Phút 71, Sông Lam Nghệ An tổ chức phản công nhanh. sau pha cản phá của thủ môn bên phía Thể Công Viettel I, Hoàng Minh Hợi băng vào đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Trong những phút còn lại, nỗ lực của Thể Công Viettel I không được đền đáp. Văn Thái và đồng đội bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số để rồi đành chấp nhận nhìn Sông Lam Nghệ An giành quyền vào chơi trận chung kết.

Ở trận bán kết 1 lúc 17h, PVF-CAND đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Hà Nội sau loạt sút luân lưu cân não với tỷ số 5-3, sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Trận đấu diễn ra kịch tính và giàu cảm xúc, đúng với tính chất của một màn so tài đỉnh cao.