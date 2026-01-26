Vị hôn phu yêu cầu tôi 'trả' con riêng 3 tuổi cho chồng cũ nuôi

Cuộc hôn nhân cũ của tôi khép lại khi tôi mới 25 tuổi và đứa con mới mấy tháng tuổi. Ngày cầm quyết định ly hôn, tôi đã tự nhủ từ nay chỉ cần hai mẹ con bình yên là đủ, tôi không dám nghĩ đến việc dựa dẫm vào một người đàn ông khác.

Con trai tôi năm nay vừa tròn 3 tuổi và rất bám mẹ. Mỗi sáng đi làm, con níu áo khóc là tôi thấy xót xa, cả ngày lúc nào tôi cũng nhớ đến nó. Tôi đã quen với việc vừa làm cha vừa làm mẹ, quen với mọi khó khăn nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc xa con.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ ở vậy nuôi con nhưng cách đây một năm, tôi gặp người đàn ông cũng từng đổ vỡ nhưng chưa có con. Chúng tôi đều trải qua những chuyện buồn trong hôn nhân nên nhanh chóng chia sẻ và thấu hiểu.

Anh gợi ý là để bố ruột nuôi con, thi thoảng chúng tôi thăm nom con. (Ảnh minh hoạ: AI)

Anh điềm đạm, tử tế, biết lắng nghe và không xem việc tôi có con riêng là điều cản trở. Trong những tháng đầu quen nhau, anh vẫn chơi với và hỏi han con tôi, đôi khi còn cõng nó cười vui vẻ. Điều đó khiến tôi tin rằng mình đã chọn đúng người.

Chúng tôi đã tính đến chuyện hôn nhân và nghiêm túc bàn về tương lai. Và chính lúc đó, câu chuyện về con luôn được tôi ưu tiên đầu tiên. Tôi nói với anh nếu lấy nhau, tôi ở đâu thì con tôi ở đó, không bao giờ rời xa con. Tôi tưởng đó là điều hiển nhiên nhưng anh im lặng rất lâu.

Sau đó anh nói chưa từng làm bố, anh sợ mình không đủ kiên nhẫn, không đủ kinh nghiệm để chăm sóc một đứa trẻ không phải con ruột. Anh sợ làm tổn thương con tôi vì những thiếu sót vô tình. Và anh gợi ý là để bố ruột nuôi con, thi thoảng chúng tôi thăm nom con.

Tôi rất sốc khi từ trước đến giờ vẫn nghĩ anh yêu con tôi, coi chuyện mẹ con ở gần nhau là hiển nhiên. Con tôi đã không có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác, giờ nếu mẹ có chồng mới mà con không được ở cùng mẹ, thì con sẽ lớn lên thế nào.

Tôi tưởng hạnh phúc sắp cầm nắm trong tay và bỗng nhiên vụt mất. Anh là người đàn ông tốt, nghiêm túc và sẵn sàng cưới tôi nhưng lại không sẵn sàng chấp nhận con tôi. Tôi không thể vì hạnh phúc riêng mà mẹ con phải xa nhau, thà tôi chấp nhận ở vậy nuôi con.