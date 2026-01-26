Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương kiểm soát sữa Aptamil nhiễm độc tố

Ngày 25/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương liên quan việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800 g.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, ngày 23/1, Công ty Danone - tập đoàn thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp - thông báo tự nguyện thu hồi một lô sản phẩm sữa Aptamil do hãng sản xuất và phân phối tại thị trường Anh. Nguyên nhân là sản phẩm bị nhiễm cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Lô sản phẩm bị thu hồi là Aptamil First Infant Formula, quy cách đóng gói 800 g, có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026.

Công ty Danone - tập đoàn thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp - đã thông báo tự nguyện thu hồi một lô sản phẩm sữa Aptamil do hãng sản xuất và phân phối tại thị trường Anh. (Ảnh: The Mirror)

Đến ngày 24/1/2026, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency - FSA) đã công khai cảnh báo về vụ việc này trên website chính thức, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng không tiếp tục sử dụng sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai loạt biện pháp kiểm soát. Trong đó, các đơn vị cần rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Danone sản xuất.

Trường hợp sản phẩm đã được công bố và lưu hành tại Việt Nam, cơ quan chức năng phải làm việc với đơn vị công bố, yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng về việc ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các doanh nghiệp liên quan cũng phải báo cáo rõ số lượng đã nhập khẩu, đã tiêu thụ, lượng tồn kho và đề xuất phương án xử lý đối với các lô sản phẩm nằm trong diện cảnh báo.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai một loạt biện pháp kiểm soát. (Ảnh: Swissmom)

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không sử dụng các lô sữa Aptamil Infant Formula nêu trên, nhằm hạn chế rủi ro đối với sức khỏe trẻ em.

Kết quả rà soát và xử lý phải được các địa phương báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/1.

Cùng ngày, cơ quan này cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử liên quan đến sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula.

Để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng, phối hợp với chủ gian hàng và nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ thông tin sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Theo Viện Công nghiệp Thực phẩm, cereulide là loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra. Đây là nhóm vi khuẩn gram dương có khả năng sinh bào tử, tồn tại phổ biến trong tự nhiên và chuỗi thực phẩm.

Nhờ đặc tính tạo bào tử bền vững, vi khuẩn này có thể chịu được điều kiện nhiệt độ và hóa chất khắc nghiệt hơn nhiều tác nhân gây bệnh khác, cho phép chúng tồn tại lâu dài trong môi trường cũng như trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

Vi khuẩn Bacillus cereus thường được phát hiện trong đất, nước và nhiều loại thực phẩm quen thuộc như ngũ cốc, gạo, bột, sữa và các loại gia vị khô. Chính sự hiện diện rộng rãi này khiến Bacillus cereus trở thành một trong những mối quan ngại đáng kể về an toàn thực phẩm.

Theo các báo cáo tổng hợp của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, Bacillus cereus là tác nhân gây ra khoảng 16-20% các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến độc tố vi khuẩn tại châu Âu.