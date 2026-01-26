Tổng thống Zelensky: Văn kiện bảo đảm an ninh từ Mỹ đã hoàn tất

(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/1 cho biết văn kiện của Mỹ về các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine đã hoàn tất và Kiev đang chờ xác nhận thời gian, địa điểm để ký kết. Ông cũng cho hay các cuộc đàm phán cuối tuần với Nga tại Abu Dhabi đã ghi nhận một số tiến triển.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự họp báo tại Phủ Tổng thống ở Vilnius, Lithuania, ngày 25/1/2026. (Ảnh: Reuters/Kuba Stezycki)

“Đối với chúng tôi, bảo đảm an ninh trước hết là bảo đảm từ Mỹ. Văn kiện đã sẵn sàng 100% và chúng tôi đang chờ các đối tác xác nhận ngày, giờ và địa điểm ký”, ông Zelenskiy phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Vilnius, thủ đô Lithuania.

Theo Tổng thống Ukraine, sau khi được ký kết, văn kiện sẽ được trình Quốc hội Mỹ và Quốc hội Ukraine phê chuẩn.

Trước đó, trong hai ngày 23 và 24/1, các đoàn đàm phán Ukraine và Nga đã tiến hành cuộc họp ba bên đầu tiên, với sự tham gia của các nhà trung gian Mỹ, tại Abu Dhabi nhằm thảo luận khuôn khổ do Washington đề xuất để chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần bốn năm. Tuy nhiên, các bên chưa đạt được thỏa thuận.

Dù vậy, cả Moskva và Kiev đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Một quan chức Mỹ cho biết các vòng thảo luận tiếp theo dự kiến diễn ra vào Chủ nhật tới, cũng tại Abu Dhabi.

“Tại Abu Dhabi, kế hoạch 20 điểm của Mỹ cùng những vấn đề còn vướng mắc đang được đưa ra thảo luận. Trước đây có rất nhiều điểm khó, nhưng hiện nay đã giảm bớt”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết Nga đang tìm mọi cách để buộc Ukraine từ bỏ các khu vực miền đông mà Moskva chưa chiếm được kể từ khi chiến sự bùng phát. Tuy nhiên, Kiev không thay đổi lập trường rằng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được bảo đảm.

“Đây là hai lập trường hoàn toàn khác nhau, của Ukraine và của Nga. Phía Mỹ đang cố gắng tìm kiếm một điểm dung hòa”, ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh tất cả các bên, bao gồm cả Mỹ, đều cần sẵn sàng cho những nhượng bộ nhất định.