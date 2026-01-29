Trợ lý Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng tiếp đón ông Zelensky tới đối thoại

Ông Yury Ushakov, trợ lý đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Putin cho biết Moskva nhiều lần thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo, trong đó có cả các cuộc trao đổi qua điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, Nga chưa bao giờ bác bỏ ý tưởng này.

“Tổng thống của chúng tôi nhiều lần nói rõ với báo giới rằng nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng gặp mặt, thì chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng mời ông ấy tới Moskva. Nga sẽ bảo đảm đầy đủ an ninh cũng như các điều kiện làm việc cần thiết cho chuyến thăm”, ông Ushakov phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1.

Trợ lý Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng một cuộc gặp như vậy không thể diễn ra vội vàng, mà đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Điều quan trọng nhất là các mối liên hệ này phải được chuẩn bị chu đáo. Thứ hai, chúng phải hướng tới việc đạt được những kết quả cụ thể”, ông nói.

Những phát biểu trên được đưa ra sau vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi vào tuần trước, cuộc gặp mà Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mô tả là “rất mang tính xây dựng”. Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Axios rằng các bên đang “rất gần” khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, song vẫn cần thêm các vòng tiếp xúc ba bên để mở đường, có thể dẫn tới một cuộc gặp tại Moskva hoặc Kiev.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vòng họp ba bên tiếp theo nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 1/2.

Dù vậy, các quan chức Nga cũng nhắc lại rằng ông Zelensky từng ký một sắc lệnh vào năm 2022 cấm tiến hành đàm phán với Tổng thống Putin, sau các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập bốn vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine vào Nga. Theo Moskva, Kiev cho đến nay vẫn chưa bãi bỏ sắc lệnh này.