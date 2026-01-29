Trang trại điện gió lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

(VTC News) -

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích xu hướng năng lượng xanh, trong đó có điện gió. Ông đưa ra nhận định Trung Quốc là quốc gia sản xuất phần lớn tua-bin gió trên thế giới và xuất khẩu với giá khổng lồ.

"Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ trang trại điện gió nào ở Trung Quốc", Tổng thống Mỹ nói.

Tuyên bố này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi trên thực tế, Trung Quốc không chỉ là nước dẫn đầu về phát triển năng lượng tái tạo mà còn là nơi đặt trang trại điện gió lớn nhất thế giới, với quy mô đủ lớn để có thể quan sát từ không gian.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các cột tua-bin tại trang trại điện gió Cam Túc ở Trung Quốc. (Ảnh: Planet Labs PBC)

Trang trại điện gió quy mô kỷ lục

Trang trại điện gió lớn nhất thế giới là Trung tâm điện gió Jiuquan ở khu vực sa mạc phía tây tỉnh Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc), đồng thời mở rộng sang nhiều địa phương lân cận như Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô.

Dự án được Trung Quốc phê duyệt vào năm 2009 và hoàn thành giai đoạn đầu tiên vào tháng 11/2010, với công suất 5,16 GW, tương ứng khoảng 3.500 tua-bin gió.

Người đàn ông đạp xe ngang qua trang trại điện gió ở Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: Stocksy)

Đến năm 2012, khi đạt mốc 6 GW, công suất của riêng trang trại điện gió Cam Túc tương đương tổng công suất điện gió của toàn Vương quốc Anh tại thời điểm đó.

Tính đến tháng 6/2021, tổ hợp này chính thức đạt công suất vận hành 10 GW. Khi hoàn thành toàn bộ theo quy hoạch, tổng công suất lắp đặt dự kiến đạt 20 GW, với khoảng 7.000 tua-bin gió, đủ khả năng cung cấp điện cho khoảng 15 triệu hộ gia đình, tương đương nhu cầu điện của một quốc gia tầm trung.

Với quy mô trên, trang trại điện gió Cam Túc được xem là biểu tượng cho chiến lược phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn của Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua.

Quốc gia này hiện đứng đầu thế giới về tổng công suất điện gió lắp đặt, đồng thời chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng điện gió toàn cầu.

Theo các tổ chức nghiên cứu năng lượng quốc tế, năm 2024, Trung Quốc sản xuất khoảng 997 terawatt-giờ (TWh) điện từ năng lượng gió. Con số này cao hơn gấp đôi so với Mỹ, quốc gia đứng thứ hai với khoảng 425 TWh trong cùng năm.

Trung Quốc hiện đứng đầu thế giới về tổng công suất điện gió lắp đặt. (Ảnh: Reuters)

Về công suất lắp đặt, đến cuối năm 2024, Trung Quốc đưa vào vận hành hơn 560 GW điện gió. Giai đoạn đầu năm 2025, điện gió và điện mặt trời kết hợp có thời điểm đóng góp khoảng 26% tổng sản lượng điện của Trung Quốc trong các tháng cao điểm, phản ánh vai trò ngày càng lớn của năng lượng tái tạo trong hệ thống điện nước này.

Không chỉ trên đất liền, Trung Quốc còn giữ vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Theo Global Energy Monitor, nước này hiện vận hành hơn một nửa tổng số tua-bin gió ngoài khơi trên thế giới.

Riêng trong năm 2024, Trung Quốc chiếm gần 55% tổng số tua-bin gió ngoài khơi mới được lắp đặt toàn cầu, cho thấy tốc độ mở rộng vượt trội so với phần còn lại của thế giới.

Trang trại điện gió Cam Túc có tổng công suất lắp đặt đạt 20 GW, với khoảng 7.000 tua-bin gió. (Ảnh: Baidu)

Phát biểu của ông Trump tại Davos diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia phương Tây vẫn còn tranh luận về chi phí, hiệu quả và tính ổn định của năng lượng tái tạo.

Trong khi đó, Trung Quốc theo đuổi cách tiếp cận dựa trên mở rộng nhanh hạ tầng, với hàng trăm GW điện gió và điện mặt trời được triển khai đồng thời trên phạm vi cả nước.

Các dự án điện gió quy mô “siêu lớn” như tại Cam Túc được xem là trụ cột trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào than đá, đồng thời củng cố vị thế của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng công nghệ năng lượng tái tạo toàn cầu.