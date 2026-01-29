Đồng hồ đếm ngược tập 1: Thành làm đủ nghề để theo đuổi giấc mơ diễn viên

(VTC News) -

Trích đoạn tập 1 "Đồng hồ đếm ngược".

Trong tập đầu tiên của Đồng hồ đếm ngược, Thành (Thanh Sơn) hữu duyên gặp Coddy khi đang đi giao hàng. Anh quyết định chuộc ra để đưa chú chó trở thành người nhà của mình.

Thành ở trọ thuê cùng người yêu tên Minh Anh (Yến My), đây cũng là người mà Coddy sẽ phải thuyết phục thành công mới có thể ở chung với Thành. Cả Thành và Minh Anh đều đang chật vật kiếm một công việc ổn định, Thành là diễn viên và ước muốn có một vai chính, Minh Anh thì mong sẽ tìm được công việc ở một nhà hát với vai trò một diễn viên múa. Vừa hay, Chiến (Bình An) - bạn thân của Thành với mối quan hệ của mình đã tìm được một cơ hội rất sáng cho Minh Anh, tuy nhiên "chi phí" lót tay cũng không phải ít.

Thành giải cứu một chú chó ngay tại lò mổ.

Phim Đồng hồ đếm ngược bám theo hành trình của Thành, một thanh niên loay hoay đủ nghề ở thành phố, để theo đuổi giấc mơ làm một diễn viên. Thế nhưng cùng lúc ước mơ sụp đổ, bạn gái quay lưng, làm mất khoản tiết kiệm cả đời của mẹ, Thành bị khủng hoảng, trong phút cực đoan, anh tuyệt vọng tìm đến cái chết. Nhưng Coddy, chú chó mà Thành chuộc từ lò mổ, đã cứu sống anh.

Sau biến cố, Thành đột nhiên có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. Có điều, 'món quà' tưởng như siêu năng lực ấy lại trở thành gánh nặng khi Thành phát hiện thời gian sống của người mẹ anh yêu thương chỉ còn được tính bằng ngày. Từ đó, anh tìm mọi cách để "luân chuyển" sự sống cho mẹ mình và bước vào một hành trình với nhiều điều mới mẻ.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như NSND Trung Anh, NSƯT Linh Huệ, Quách Thu Phương, Thanh Sơn, Hoàng Hà, Lan Phương, Bình An, Yến My... Theo chia sẻ của nhà sản xuất, Đồng hồ đếm ngược không chỉ cuốn hút bởi ý tưởng siêu thực độc đáo mà còn bởi câu chuyện giàu hiện thực khi đề cập đến sự hữu hạn của đời người, và cách con người sống làm sao giữa vòng đời ngắn ngủi.

Truyện phim đề cao tình mẫu tử, hành trình người con trai mong nối dài sự sống cho mẹ mình, và hơn hết, là hành trình, một người tìm được ý nghĩa của cuộc sống và nhìn rõ mong ước về con người mà mình muốn trở thành.

Tập 1 Đồng hồ đếm ngược sẽ phát sóng vào 20h thứ ngày 29/1 trên VTV3.