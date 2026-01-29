Trao hơn 38 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

(VTC News) -

Người đàn ông suy thận

Anh Lưu Quang Khánh, 46 tuổi, nông dân ở xã Bình Giang (Ninh Bình) là nhân vật trong bài viết: “Người đàn ông suy thận 16 năm gãy chân giữa lúc nhà khánh kiệt”, đăng tải ngày 6/10/2025.

Suốt 16 năm qua, anh Khánh sống chung với suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo ba lần mỗi tuần. Vợ anh bỏ đi hơn 10 năm, anh một mình nuôi con trong cảnh bệnh tật, không còn khả năng lao động, chỉ trông vào 540.000 đồng trợ cấp xã hội mỗi tháng và sự chắt chiu của bố mẹ già ngoài 70 tuổi.

Tai nạn gãy xương khiến anh gần như nằm một chỗ, đe dọa việc tiếp tục chạy thận và chăm sóc con. Gia đình phải vay 30 triệu đồng để phẫu thuật, song vẫn không đủ tiền mua thuốc đầy đủ. Sau hơn hai tuần nằm viện, nhiều loại thuốc giảm đau, kháng sinh phải cắt bớt vì thiếu chi phí.

Gia đình anh Khánh đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục điều trị và duy trì chạy thận. Họ rất cần sự chung tay của cộng đồng để anh có cơ hội sống tiếp và con gái được đến trường.

Thương cảm hoàn cảnh của anh Khánh, bạn đọc Báo Điện tử VTC News ủng hộ số tiền 14.530.000 đồng.

Ông Lưu Đức Loan bố của anh Khánh thay mặt gia đình đón nhận sự giúp đỡ của độc giả.

Bé trai dân tộc Tày tai nạn gãy chân

Bé Nông Tiến Đạt, 7 tuổi, người dân tộc Nùng ở xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng là nhân vật trong bài viết: “Chuyến đi đầu tiên rời bản của người mẹ nghèo để cứu chân con trai”, đăng tải ngày 29/9/2025.

Trên đường đi học về bằng xe đạp điện cũ, Đạt và chị gái va chạm với xe máy ở khúc cua hẹp, khiến em bị gãy xương đùi phải nặng, nằm bất động.

Sau sơ cứu tại trạm y tế xã và bệnh viện tỉnh, Đạt được chuyển xuống tuyến cuối Việt Đức. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật kết hợp xương khẩn cấp với chi phí 30–50 triệu đồng. Gia đình thuộc hộ nghèo lâu năm, sống nhờ vài sào ruộng và việc làm thuê bấp bênh, phải vay nóng 20 triệu đồng mới đủ tiền đặt cọc mổ. Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng chi phí điều trị, thuốc men và vật lý trị liệu sau mổ vẫn là gánh nặng lớn.

Không quen môi trường bệnh viện, không rành tiếng phổ thông, người mẹ vừa chăm con vừa lo chạy vạy khắp nơi vay tiền. Nếu không được tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng đầy đủ, Đạt có nguy cơ để lại di chứng vĩnh viễn, đánh mất cơ hội đi lại và đến trường. Người mẹ nghèo chỉ mong con trai có một cơ hội được hồi phục, sống như bao đứa trẻ khác.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh của bé Đạt được đăng tải, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình số tiền 14.910.000 đồng.

Chị Nông Thị Huệ - mẹ Đạt đón nhận sự giúp đỡ của nhà hảo tâm.

Người đàn ông trượt chân rơi xuống vực sâu

Anh Sùng Mìn Dùng, 42 tuổi, người dân tộc Mông ở xã Tùng Vài, Tuyên Quang, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau tai nạn nghiêm trọng khi vào rừng vác củi. Trong lúc men theo vách đá, anh trượt chân rơi xuống vực sâu, bị đa chấn thương nặng gồm chấn thương sọ não, gãy xương hàm mặt, đụng dập phổi và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để giành giật sự sống.

Gia đình anh thuộc diện đặc biệt khó khăn, sống chủ yếu nhờ nương rẫy. Vợ anh, chị Vàng Thị Cháng, lần đầu xuống Hà Nội chăm chồng trong cảnh bơ vơ, kiệt quệ. Toàn bộ 20 triệu đồng vay mượn, tích cóp từ bán thóc đã dùng hết cho viện phí, trong khi quá trình điều trị còn kéo dài với chi phí dự kiến hàng chục triệu đồng.

Ba người con của anh Dùng đều còn rất trẻ, một em vẫn đang đi học. Trong lúc anh nằm mê man, chị Cháng phải chắt chiu từng đồng, xin cơm từ thiện để cầm cự. Với gia đình miền núi nghèo này, việc điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương không chỉ là cuộc chiến sinh tử, mà còn là cuộc chiến đầy tuyệt vọng với đói nghèo.

Sau khi bài viết “Cha người Mông ngã vực, giành giật sự sống, ba con chỉ biết nhìn qua điện thoại” được Báo Điện tử VTC News chia sẻ, gia đình nhận được nhiều sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc. Số tiền 8.745.000 đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ anh đã được trao đến tận tay gia đình.