Chàng trai 19 tuổi gặp tai nạn khi bốc gỗ, 20 triệu vay mượn không đủ viện phí

(VTC News) -

Phàn Trọng Quý trú tại thôn Việt Hà, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang là con út trong gia đình nghèo ở vùng dân tộc khó khăn của tỉnh. Ngôi nhà nhỏ của gia đình nằm lọt thỏm giữa đồi nương, xung quanh là những thửa ruộng bậc thang trồng lúa, trồng ngô, nguồn sống duy nhất của cả nhà suốt nhiều năm qua. Cha mẹ Quý quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vụ được vụ mất, đủ ăn qua ngày, hiếm khi có khoản dư phòng khi ốm đau, hoạn nạn.

Quý có một người chị gái đã lập gia đình, cuộc sống cũng chật vật. Sau khi học xong phổ thông, Quý không có điều kiện học tiếp. Ở tuổi 19, em rời trường sớm, đi làm thuê quanh vùng, ai thuê gì làm nấy. Khi thì phụ hồ, lúc đi phát nương, có ngày theo người quen vào rừng bốc gỗ thuê, công việc nặng nhọc nhưng đổi lại được vài trăm nghìn đồng mỗi ngày - số tiền với Quý và gia đình là rất quý giá.

“Nhà nghèo, em chỉ nghĩ làm sao có tiền đỡ bố mẹ. Có việc là đi, không dám kén chọn”, Quý từng nói với người thân trước khi gặp tai nạn.

Phàn Trọng Quý, 19 tuổi ở Tuyên Quang, gặp tai nạn bốc gỗ dẫn đến đa chấn thương

Ngày 24/12/2025, Quý theo nhóm lao động đi bốc gỗ thuê. Thân gỗ to, nặng hàng trăm kg, chỉ cần trượt tay hay trượt chân là có thể nguy hiểm tính mạng.

Tai nạn xảy ra vào cuối buổi chiều, khi cả nhóm đang di chuyển gỗ xuống sườn dốc. Một thân gỗ lớn bất ngờ trượt khỏi điểm chèn, lao nhanh xuống phía dưới. Quý đứng gần đó, không kịp tránh. Cây gỗ đập mạnh vào người, hất em ngã xuống đất.

Những người đi cùng kể lại, Quý nằm bất động, mặt tái mét, thở yếu. Cả nhóm hoảng loạn gọi nhau cầu cứu, vội vàng đưa em ra khỏi rừng bằng cáng tạm. Con đường rừng gập ghềnh khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Mỗi bước đi là một lần cả nhóm lo sợ Quý không trụ nổi.

Khi được đưa tới cơ sở y tế, Quý được xác định bị đa chấn thương nghiêm trọng, chấn thương sọ não xuất huyết dưới nhện, chấn thương hàm mặt vết thương trán, gãy xương hàm 2 bên. Cú va đập mạnh khiến cơ thể em chịu tổn thương nặng, phải nhập viện điều trị dài ngày, theo dõi liên tục.

Nhận tin con trai gặp tai nạn, cha mẹ Quý như rụng rời tay chân. Từ bản làng xa xôi xuống bệnh viện là quãng đường dài, tốn kém. Trong nhà không có sẵn tiền mặt, hai ông bà phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn anh em, hàng xóm, họ hàng. Sau nhiều ngày, gia đình gom góp được khoảng 20 triệu đồng, số tiền lớn đối với họ, nhưng chỉ đủ chi trả một phần rất nhỏ trong chi phí điều trị.

“Có bao nhiêu vay hết rồi, giờ không biết xoay đâu nữa”, ông Phàn Văn Loan – bố của Quý nói trong nước mắt.

Ở bệnh viện, Quý nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy gò, nhiều chỗ đau nhức sau tai nạn. Mỗi lần bác sĩ trao đổi về phác đồ điều trị, gia đình vừa lo cho sức khỏe của em, vừa thấp thỏm vì chi phí phát sinh từng ngày. Những khoản tiền xét nghiệm, thuốc men, chăm sóc… vượt quá khả năng của một gia đình chỉ quen sống nhờ ruộng nương.

Người cha túc trực bên giường con, đôi bàn tay chai sần nắm chặt tay Quý. Ông không dám khóc to, chỉ lặng lẽ lau nước mắt khi nghĩ đến số tiền đã cạn dần. “Chỉ mong con khỏi, nhưng nhìn hóa đơn là tôi sợ”, ông Loan nói.

Trong căn phòng bệnh chật hẹp, Quý hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình mình. Em ít nói, nhiều lúc chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt buồn bã. Quý lo cho bố mẹ phải gánh nợ vì mình, lo không biết quá trình điều trị còn kéo dài bao lâu.

Những ngày đầu sau tai nạn, em gần như không thể tự xoay trở. Mỗi cử động đều đau đớn. Công việc làm thuê, nguồn thu nhập duy nhất của Quý giờ đây trở nên xa vời. Ngay cả khi hồi phục, em cũng chưa biết liệu mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục lao động nặng nhọc hay không.

Gia đình vốn đã nghèo, nay càng kiệt quệ. Ruộng nương bỏ dở vì cha mẹ phải thay nhau chăm con ở bệnh viện. Mùa vụ tới gần nhưng không ai đủ tâm trí lo làm ăn. Mỗi cuộc điện thoại từ bệnh viện hay thông báo chi phí mới đều khiến cả nhà thêm nặng trĩu.

Người chị gái của Quý dù có gia đình riêng cũng cố gắng phụ giúp, nhưng cuộc sống riêng cũng không dư dả. Sự hỗ trợ từ họ hàng, làng xóm chỉ mang tính tạm thời, không thể kéo dài.

Theo các bác sĩ, Quý cần tiếp tục được theo dõi và điều trị để tránh biến chứng lâu dài từ đa chấn thương. Quá trình này không chỉ cần thời gian mà còn đòi hỏi chi phí lớn, vượt xa số tiền mà gia đình đã vay mượn.

Đối với Quý, tai nạn không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là nỗi lo ở tương lai vốn đã nhiều thiệt thòi. Ở tuổi 19, khi nhiều bạn bè còn đang học tập, mơ ước, Quý phải đối mặt với nỗi lo sống còn và gánh nặng kinh tế đè lên vai gia đình.

Trong hành lang bệnh viện, hình ảnh người mẹ ngồi bó gối chờ tin con, người cha lặng lẽ tính toán từng khoản chi tiêu nhỏ nhất, khiến nhiều người xót xa. Tai nạn đến bất ngờ, đẩy cả gia đình nghèo vào cảnh đường cùng, khi tiền bạc cạn kiệt mà con đường điều trị vẫn còn dài phía trước.

Ông Hoàng Văn Luyển, trưởng thôn Việt Hà cho biết, gia đình ông Phàn Văn Loan thuộc diện hộ khó khăn lâu năm của địa phương, sinh sống chủ yếu dựa vào vài sào ruộng nương, thu nhập bấp bênh, không có tích lũy. Quý là lao động chính trong nhà sau khi học xong phổ thông, đi làm thuê đủ nghề để phụ giúp gia đình. Tai nạn xảy ra hoàn toàn bất ngờ trong lúc lao động kiếm sống.

Từ khi Quý gặp nạn, gia đình rơi vào tình cảnh đặc biệt khó khăn, gần như kiệt quệ về kinh tế. Số tiền vay mượn được chỉ đủ chi trả một phần rất nhỏ chi phí điều trị, trong khi quá trình chữa bệnh còn kéo dài. Địa phương vẫn quan tâm trong khả năng nhưng nguồn lực hạn chế. Chính quyền thôn mong muốn nhận được sự chia sẻ của các nhà hảo tâm, cộng đồng để gia đình em Quý có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, giúp em tiếp tục điều trị và sớm có cơ hội hồi phục, ổn định cuộc sống.