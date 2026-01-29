Nhồi máu cơ tim trên chuyến bay, du khách Pháp được bác sĩ Việt Nam cứu sống

(VTC News) -

Trong chuyến du lịch 42 ngày khám phá Việt Nam, ông Olivier Dalmasso (quốc tịch Pháp) gặp biến cố y khoa nghiêm trọng trên chuyến bay.

Khi máy bay đang trên đường tới Phú Quốc, ông Olivier xuất hiện triệu chứng đau ngực dữ dội, khó thở, mệt lả. Nhận định đây là tình trạng cấp cứu tim mạch, hai bác sĩ người Romania trên chuyến bay sơ cứu ban đầu, giúp bệnh nhân duy trì ý thức.

Sau khi máy bay hạ cánh, ông Olivier được đưa tới bệnh viện tại Phú Quốc để xử trí cấp cứu. Do tình trạng nặng, bệnh nhân được chỉ định chuyển ra Hà Nội bằng chuyến bay y tế đặc biệt, có bác sĩ theo dõi liên tục cùng các trang thiết bị hỗ trợ.

Bức tâm thư của ông Olivier Dalmasso gửi tới các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng nguy hiểm, đòi hỏi can thiệp càng sớm càng tốt để tái thông mạch vành bị tắc, hạn chế nguy cơ tử vong và suy tim về sau.

Từ sân bay Nội Bài, xe cứu thương đưa ông Olivier thẳng tới Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bệnh nhân được thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và nhanh chóng can thiệp tái thông mạch vành theo phác đồ điều trị chuẩn.

Trong 10 ngày nằm viện, ông Olivier được theo dõi sát tình trạng tim mạch, điều chỉnh thuốc, chăm sóc và hướng dẫn phục hồi chức năng. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, bệnh nhân đáp ứng tốt, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Sau khi trở về Pháp, ông Olivier tiếp tục nhận được các tin nhắn hỏi thăm từ bác sĩ và điều dưỡng Việt Nam, nhắc nhở tái khám và tuân thủ điều trị. Các chuyên gia tim mạch cho biết, theo dõi sau can thiệp đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa tái phát nhồi máu cơ tim và biến chứng lâu dài.

“Tôi thực sự bất ngờ khi các bác sĩ vẫn giữ liên lạc dù tôi đã về nước”, ông Olivier chia sẻ.

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu có khoảng 17,5 triệu người tử vong do các bệnh lý liên quan đến tim mạch, trong đó nhồi máu cơ tim là tình trạng khẩn cấp nhất, nếu không xử trí điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong đến 50%. Tại Việt Nam hàng năm có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch, chiếm phần lớn là nhồi máu cơ tim.

Nguyên nhân gây ra nhồi máu cơ tim cấp là do tình trạng xơ vữa động mạch. Mảng xơ vữa này bị vỡ đột ngột hoạt hóa các yếu tố đông máu ở trong huyết tương hình thành nên một cục máu đông và bít lòng mạch, ngăn chặn hoàn toàn máu tới nuôi tim.

Mảng xơ vữa hình thành âm thầm trong cơ thể, không có dấu hiệu cảnh báo, từ đó làm tổn thương mạch máu và tim, dần dẫn đến xơ vữa động mạch cùng những biến cố như là nhồi máu cơ tim. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ người bệnh tử vong 40%, trong đó 20% do biến chứng loạn nhịp trong những giờ đầu. Trường hợp được cứu sống, nhưng do cơ tim hoại tử nhiều có thể biến chứng suy tim, ảnh hưởng đến cuộc sống, giảm tuổi thọ.