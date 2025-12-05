Ca nhồi máu cơ tim ở nữ nhân viên y tế 28 tuổi khiến bác sĩ ám ảnh

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh (Hội Mạch máu Việt Nam) kể lại trường hợp khiến anh ám ảnh, nữ nhân viên y tế 28 tuổi được chuyển vào viện trong cơn đau ngực cấp, khó thở, diễn biến xấu rất nhanh.

Bệnh nhân không có bệnh nền rõ ràng nhưng lại mang nhiều yếu tố nguy cơ phổ biến ở người trẻ như béo phì, chế độ ăn nhiều đường, áp lực công việc và hầu như không vận động. Dù được xử trí theo phác đồ nhồi máu cơ tim cấp, người bệnh không thể vượt qua.

Theo bác sĩ Mạnh, những yếu tố trên thúc đẩy quá trình viêm mạn tính và xơ vữa thành mạch, khiến động mạch vành dễ bị tổn thương ngay cả ở người dưới 30 tuổi. Dù được cảnh báo nhiều lần, phần lớn người trẻ vẫn chủ quan trước các dấu hiệu của bệnh tim mạch.

Nhồi máu cơ tim vốn được xem là bệnh lý của tuổi trung niên, song ngày càng nhiều ca cấp cứu xảy ra ở nhóm 20–30 tuổi. (Ảnh minh hoạ)

Không ít ca bệnh đến viện muộn chỉ vì nghĩ đau ngực là vấn đề hô hấp hoặc tiêu hóa. Như trường hợp nam bệnh nhân 35 tuổi, hút 1-2 bao thuốc mỗi ngày, tự cho rằng mình bị viêm phổi khi đau ngực dữ dội suốt đêm.

Vào viện, điện tâm đồ và xét nghiệm men tim cho thấy tình trạng nhồi máu cơ tim cấp; chụp mạch xác định tắc một nhánh động mạch vành trái - vùng nuôi dưỡng phần lớn cơ tim. Ê-kíp lập tức đặt stent tái thông mạch vành, nhờ đó bệnh nhân qua được cơn nguy kịch.

Bác sĩ Mạnh cho biết phần lớn người trẻ bị nhồi máu cơ tim đều có điểm chung, lối sống mất cân bằng. Thừa cân, hút thuốc (kể cả thuốc lá điện tử), dùng chất kích thích, thức khuya kéo dài, stress công việc và ít vận động là những yếu tố nhanh chóng bào mòn hệ tim mạch. Trong đó, hút thuốc lá được xem là tác nhân mạnh nhất vì gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu và thúc đẩy hình thành huyết khối.

Triệu chứng người trẻ dễ bỏ qua gồm đau ngực trái hoặc sau xương ức như bị đè nặng, đau lan lên cổ - hàm - vai - tay trái, khó thở, choáng váng, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn. Nếu cơn đau kéo dài trên 15 phút và không giảm khi nghỉ, người bệnh phải đến viện càng sớm càng tốt vì “mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào cơ tim hoại tử”.

“Người trẻ cần thay đổi lối sống ngay từ bây giờ. Bỏ thuốc lá, kiểm soát cân nặng, vận động tối thiểu 150 phút mỗi tuần, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ là cách đơn giản nhất để tránh bi kịch xảy ra”, bác sĩ Mạnh khuyến cáo.