Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, gồm: Nguyễn Xuân Quyền (SN 1981), Nguyễn Hữu Thông (SN 1976), Đoàn Sơn (SN 1960), Đinh Thanh Long (SN 1990), Huỳnh Đức Cường (SN 1963) và Nguyễn Nhật Phùng (SN 1992, cùng trú TP Đà Nẵng).

Các đối tượng trong đường dây cá độ vừa bị triệt phá.(Ảnh: C.A)

Theo đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với phương thức, thủ đoạn tinh vi, quy mô lớn.

Kết quả xác minh nổi lên đối tượng Nguyễn Hữu Thông có biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động cá độ bóng đá. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Nguyễn Hữu Thông cùng Nguyễn Xuân Quyền và nhiều đối tượng khác trên địa bàn thành phố đã hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet, sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhận định tính chất phức tạp, nguy hiểm của đường dây, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, xác lập chuyên án, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Ngày 24/1/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp nơi ở, triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ khoảng tháng 9/2025, thông qua ứng dụng Telegram, Nguyễn Xuân Quyền liên hệ với đối tượng chưa rõ lai lịch để nhận tài khoản cá cược tổng trên trang web “Viva88”, sau đó chia nhỏ tài khoản giao cho nhiều đối tượng khác tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Trong đó, Nguyễn Hữu Thông là đối tượng tích cực tham gia tổ chức, tiếp tục chia tài khoản cho Trần Thanh Hưng (SN 1963, trú phường Hải Châu) và nhiều đối tượng khác, đồng thời trực tiếp tham gia cá độ với số tiền lớn.

Nguyễn Hữu Phương Nam (SN 2003), con ruột của Thông, còn giúp sức bằng việc thu, chi tiền thắng thua hằng tuần.

Từ những tài khoản được giao, các đối tượng như Huỳnh Đức Cường, Tôn Thất Phận, Đinh Thanh Long, Nguyễn Việt Hoàng, Nguyễn Nhật Phùng, Mai Thiện Quốc cùng nhiều người khác đã trực tiếp tham gia cá cược bóng đá qua mạng Internet, nhiều lần với số tiền trên 5 triệu đồng.

Hoạt động đánh bạc diễn ra sôi động vào cuối năm 2025, đầu năm 2026, tập trung các giải bóng đá trong nước và quốc tế, thanh toán thắng thua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Qua trích xuất dữ liệu, bước đầu cơ quan chức năng xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này ước tính khoảng 50 tỷ đồng.