Công an Ninh Bình triệt phá đường dây cá độ 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng

(VTC News) -

Ngày 18/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng

Trước đó, sau một thời gian trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện nhóm người có hoạt động “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, đơn vị báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, làm rõ.

Quá trình nắm tình hình cho thấy, các thành viên đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này thường trú tại tỉnh Nam Định (cũ) và tỉnh Ninh Bình (cũ), đều là đối tượng hình sự cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự, nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp để che giấu. Quá trình phạm tội, những người này có sự phân công vai trò, nhiệm vụ và không biết nhau, sử dụng internet và các ứng dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Điều tra viên làm việc với Nguyễn Hải Chiều.

Trong đó, kẻ cầm đầu (tổng đại lý) là Nguyễn Huy Việt (Việt "Bài"), sinh năm 1993, trú tại 137 Phùng Khắc Khoan, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình; là côn đồ nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự.

4 quản lý tài khoản cấp đại lý là Nguyễn Hải Chiều, sinh năm 1994, đã có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Ánh, sinh năm 1996, có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Đặng Hiệu Anh, sinh năm 1998, có 1 tiền án về tội “Gá bạc” (3 người này trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Trịnh Văn Thành (Thành "Đề"), sinh năm 1972, trú tại 142 đường 19-5, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Huy Việt quản lý tài khoản tổng đại lý, chia thành nhiều tài khoản cấp đại lý rồi giao cho Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các “con bạc” trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính. Nguyễn Huy Việt cũng cấp các tài khoản đánh bạc cho nhiều người tham gia đánh bạc.

Sau khi xác minh, làm rõ, Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành; Nguyễn Huy Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục bắt giữ 3 người về hành vi “Đánh bạc” gồm: Đinh Văn Đạt, sinh năm 1991; Trần Văn An, sinh năm 1989, cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Thế Trung, sinh năm 1989, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, làm rõ vụ án

Phòng Cảnh sát hình sự xác định, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Đạt, Trần Văn Anh, Nguyễn Thế Trung về hành vi “Đánh bạc”.