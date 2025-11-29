Điều trị nhiều lần ở châu Âu không khỏi, nam bệnh nhân bay từ Hà Lan sang Việt Nam để phẫu thuật nội soi

Ông A.J.B, 54 tuổi, quốc tịch Hà Lan, đến khám tại Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) trong tình trạng khàn tiếng dai dẳng hơn một năm, kèm cảm giác vướng họng và hụt hơi khi nói.

Trước đó, ông đã điều trị nhiều lần tại các cơ sở y tế ở châu Âu nhưng triệu chứng không thuyên giảm, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt và công việc.

Sau thăm khám và nội soi, BSCKII Cung Đình Hoàn, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, phát hiện khối u tại mấu thanh bên phải, chẩn đoán u hạt thanh quản – tổn thương thường gặp ở người nói nhiều, viêm kéo dài hoặc kích ứng mạn tính. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản, cắt u hạt bằng Laser CO₂.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u hạt bằng Laser CO₂. (Ảnh: BVCC)

Kỹ thuật Laser CO₂ giúp loại bỏ mô bệnh ở từng lớp mỏng, hạn chế tối đa tổn thương nhiệt, giảm chảy máu và giữ lại phần dây thanh lành. Nhờ độ chính xác cao, nguy cơ sẹo dính sau mổ cũng được giảm đáng kể, giúp bệnh nhân hồi phục giọng nói tự nhiên hơn.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, sức khỏe ông A.J.B ổn định, chỉ đau họng nhẹ, khàn tiếng giảm rõ rệt. Bệnh nhân dự kiến xuất viện sau ba ngày điều trị, tinh thần thoải mái khi giọng nói dần cải thiện – điều ông chờ đợi suốt hơn một năm.

Theo bác sĩ chuyên khoa, khàn tiếng kéo dài có thể liên quan đến u hạt thanh quản, polyp – nốt dây thanh, liệt dây thanh hoặc các tổn thương cần can thiệp sớm. Triệu chứng kéo dài quá hai tuần nên được khám tại chuyên khoa để tránh diễn tiến nặng hơn.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, khàn tiếng giảm rõ rệt. (Ảnh: BVCC)

Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trong bản đồ du lịch y tế khu vực, không chỉ bằng giá thành hợp lý mà còn bởi năng lực chuyên môn, công nghệ tiên tiến và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Từ phẫu thuật robot, in 3D mô phỏng tim, đến các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, nhiều bệnh viện tại Hà Nội và TP.HCM như Tim Hà Nội, K, Từ Dũ, Nhi Đồng 1, Bạch Mai... tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị thành công các ca bệnh phức tạp, kể cả từ nước ngoài.

Sự lựa chọn của những bệnh nhân đến từ Lào, Singapore, Nhật Bản, Hà Lan… không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn, mà còn là bằng chứng sống động về niềm tin dành cho y học Việt Nam.

Bộ Y tế đánh giá, những năm qua ngành y tế có sự tiến bộ vượt bậc. Nhiều bệnh viện ứng dụng thành công các kỹ thuật khó, tiên tiến trên thế giới. Lĩnh vực ghép tạng thực hiện các kỹ thuật ghép tim, ghép gan, ghép thận, ghép tủy, giác mạc... mang tính thường quy.

Đặc biệt, chi phí dịch vụ y tế tại Việt Nam thấp hơn so với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, từ các kỹ thuật nha khoa, thẩm mỹ cho đến những kỹ thuật phức tạp như phẫu thuật nội soi, ung bướu, thụ tinh ống nghiệm, ghép tạng.

Với đề án thu hút người nước ngoài, người Việt Nam sống ở nước ngoài và người Việt Nam thu nhập cao khám, chữa bệnh chất lượng cao ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030, Bộ Y tế kỳ vọng Việt Nam trở thành quốc gia thu hút du lịch - sức khỏe - y tế - nghỉ dưỡng trong vòng 20 năm tới, trở thành nền 'công nghiệp y tế' trong tương lai.