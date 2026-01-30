Bắt người phụ nữ điều hành đường dây mua bán ma túy trong khu dân cư

(VTC News) -

Theo Công an xã Hòa Tiến, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Hòa Tiến phát hiện tại khu vực thôn Yến Nê 2 thường xuyên xuất hiện một số thanh niên lạ mặt, có nhiều biểu hiện bất minh nên đã tiến hành giám sát, theo dõi.

Quá trình giám sát, Công an xã phát hiện các đối tượng thường đến gặp một người phụ nữ, sau đó rời đi rất nhanh và trong mỗi lần gặp, các đối tượng đều rất cảnh giác. Công an xã nhận định các đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Và một trong những đối tượng bị đưa vào diện nghi vấn cung cấp ma túy là H.T.T.B.

H.T.T.B. - người phụ nữ điều hành đường dây ma túy. (Ảnh: C.A)

Đi sâu xác minh, tìm hiểu về đối tượng, Công an xã phát hiện B. có chồng là V.M.T, trước đó đã bị Công an xã Hòa Tiến bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện nay đang chấp hành án. Bản thân B. không có việc làm, đang nuôi con nhỏ nhưng lại có nhiều bất minh về kinh tế và thường xuyên gặp gỡ những thanh niên lạ mặt xung quanh khu vực nhà ở của mình.

Sau hơn 3 tháng xác minh, Công an xã xác định B. đang hoạt động mua bán ma túy, tuy nhiên đối tượng rất cảnh giác và hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.

Lúc 15h30 ngày 20/1, Công an xã Hòa Tiến bắt quả tang đối tượng Hoàng Minh Tuấn (SN 1995, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật tạm giữ là 1 gói ma túy đá, 1 xe mô tô và 1 điện thoại di động.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, Công an xã tiếp tục bắt quả tang đối tượng Lê Tuấn Vũ (SN 1999, trú xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật tạm giữ là 1 gói ma túy đá, 1 xe mô tô và 1 điện thoại.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: C.A)

Quá trình làm việc, Tuấn và Vũ khai nhận đã mua ma túy của B. Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, đến 20h cùng ngày, Công an xã triệu tập B. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, B. quanh co chối tội, tuy nhiên trước các chứng cứ thu thập được, B. đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Tuấn và Vũ vào ngày 20/1/2026.

Ngoài ra, B cũng tự nguyện giao nộp 1 gói ma túy đá mà đối tượng cất giấu để sử dụng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của B, Công an xã thu giữ nhiều tang vật có liến quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.