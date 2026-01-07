Tàn cuộc nhậu, người phụ nữ rủ cả nhóm về phòng trọ 'mở tiệc' ma túy

(VTC News) -

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Hán Thị Thanh Sâm (1994, trú phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang), Bùi Thương Hiền (1998, trú phường Tây Hồ, TP Hà Nội) và Nguyễn Tiến Thành (2002, trú phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) để điều tra, làm rõ về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, trưa ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường An Hải tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 547A Ngô Quyền (phường An Hải).

Hán Thị Thanh Sâm bị bắt vì hành vi tổ chức sử dụng ma túy. (Ảnh: C.A)

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại trong nhà có 6 người gồm: Hán Thị Thanh Sâm, Bùi Thương Hiền, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Việt H. (SN 2005, trú tỉnh Lào Cai), Võ Hoài A. (SN 2004, trú tỉnh Vĩnh Long) và Trần Thị Thanh L. (SN 1993, trú tỉnh Tuyên Quang).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi ma túy, cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy loại thuốc lắc, ketamine và nước vui.

Nhóm này khai nhận, sau khi ăn nhậu xong, Hán Thị Thanh Sâm rủ cả nhóm về phòng trọ của mình đề sử dụng ma túy thì được mọi người đồng ý. Tại đây, Sâm lấy từ trong tủ ra 3 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine, và 1 gói nước vui đã mua trước đó để mọi người cùng sử dụng (riêng Võ Hoài A. không sử dụng).

Thành sử dụng điện thoại kết nối với loa rồi mở nhạc cho cả nhóm nghe để tăng cảm giác khi sử dụng ma túy. Khi các đối tượng đang sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra mở rộng, truy xét nguồn gốc số ma túy mà các đối tượng sử dụng.