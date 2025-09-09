Nhóm nam thanh nữ tú thuê villa mở tiệc ma túy ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ việc phát hiện, bắt quả tang hàng chục nam, nữ thuê villa để tổ chức sử dụng ma túy tập thể.

Nhóm thanh niên thuê villa mở tiệc ma túy. (Ảnh: C.A)

Trước đó, rạng sáng 5/9, Công an phường Hải Vân phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng kiểm tra villa Lantana (thôn Nam Yên, phường Hải Vân).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 22 đối tượng (trong đó có 15 nam và 7 nữ) đang tụ tập sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, 15/22 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành khác nhau, gồm: Biên Ngọc Hiếu (SN 2002), Huỳnh Văn Ngọc (SN 2001), Hoàng Lê Nhật Tú (SN 2002), Nguyễn Nhân Phước Trung (SN 2001), Trần Văn Minh Thịnh (SN 2001), Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1997), Nguyễn Hồng Phúc (SN 2001), Hoàng Lê Nhật Long (SN 1995) và Nguyễn Đại Hiệp (SN 1997).

Ngoài 9 đối tượng bị tạm giữ, 5 người bị xử lý hành chính, số còn lại bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.