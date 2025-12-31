Công nghệ 31/12: xAI mở rộng siêu máy tính, PC 2026 đối mặt nguy cơ sụt giảm

(VTC News) -

xAI mở rộng siêu máy tính lớn nhất thế giới Colossus

Elon Musk cho biết startup trí tuệ nhân tạo xAI đã mua thêm một tòa nhà thứ ba để mở rộng hạ tầng, nhằm nâng tổng công suất huấn luyện lên gần 2 gigawatt. Đây là bước đi mới trong nỗ lực cạnh tranh với các đối thủ lớn như OpenAI và Anthropic.

Cụm siêu máy tính của xAI đặt tại Memphis, Tennessee, có tên Colossus, hiện được coi là lớn nhất thế giới. Tòa nhà mới sẽ được chuyển đổi thành trung tâm dữ liệu từ năm 2026. Theo thông tin, cơ sở này nằm gần nhà máy điện khí tự nhiên mà xAI đang xây dựng để đảm bảo nguồn năng lượng.

xAI tăng tốc sức mạnh AI với siêu máy tính Colossus. (Nguồn: Reuters)

Kế hoạch mở rộng dự kiến sẽ cho phép Colossus chứa ít nhất 1 triệu GPU, phục vụ cho việc huấn luyện các mô hình AI ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, động thái này cũng vấp phải chỉ trích từ các nhóm môi trường, do trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện khổng lồ.

xAI hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về những lo ngại này, nhưng rõ ràng công ty đang đặt cược lớn vào việc xây dựng hạ tầng AI quy mô toàn cầu để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ hàng đầu.

IDC cảnh báo khủng hoảng RAM đe dọa thị trường PC

IDC (International Data Corporation) - một công ty nghiên cứu và phân tích thị trường công nghệ hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Boston, Mỹ vừa đưa ra dự báo trong kịch bản xấu nhất, lượng PC xuất xưởng có thể giảm tới 8,9% trong năm 2026, do chi phí linh kiện tăng cao. Giá RAM cho PC dự kiến sẽ tăng thêm 6–8%, kéo theo việc các hãng phải nâng giá sản phẩm để duy trì lợi nhuận.

Thị trường PC chịu áp lực giá linh kiện tăng. (Nguồn: Associated Press)

Một số công ty như Framework đã buộc phải tăng giá laptop và linh kiện, đồng thời cảnh báo sẽ còn nhiều đợt tăng giá tiếp theo. Điều này diễn ra đúng lúc thị trường kỳ vọng “AI PC” – máy tính có chip xử lý AI tích hợp – sẽ giúp vực dậy doanh số sau giai đoạn suy thoái hậu COVID, nhưng chính nhu cầu RAM lớn của chúng lại khiến tình hình thêm khó khăn.

Không chỉ PC, smartphone cũng chịu ảnh hưởng. IDC cho biết giá bán trung bình có thể tăng 6–8% và lượng xuất xưởng giảm tới 5,2%. Các tập đoàn lớn như Apple và Samsung có thể chống chịu nhờ nguồn vốn mạnh và hợp đồng dài hạn, nhưng nhiều hãng khác sẽ phải đối mặt với chi phí cao và ít cơ hội đổi mới.

76 startup đại học công nghệ cao đạt mốc tỷ USD

Các trường đại học và viện nghiên cứu ở châu Âu đang trở thành nguồn tạo ra nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ cao. Theo báo cáo năm 2025 của Dealroom, có tới 76 doanh nghiệp tách ra từ trường đại học hoặc viện nghiên cứu đã đạt mức định giá trên 1 tỷ USD hoặc doanh thu hơn 100 triệu USD.

Những công ty tiêu biểu gồm Iceye, IQM, Isar Aerospace, Synthesia và Tekever, đang thu hút thêm nhiều quỹ đầu tư mới. Một thương vụ nổi bật là Oxford Ionics, được bán cho IonQ (Mỹ) với giá hơn 1 tỷ USD.

Theo số liệu, các công ty khởi nghiệp từ đại học trong lĩnh vực công nghệ sâu và khoa học đời sống ở châu Âu dự kiến huy động 9,1 tỷ USD trong năm 2025, gần mức cao nhất từ trước đến nay. Điều này trái ngược với xu hướng chung khi vốn đầu tư mạo hiểm tại châu Âu giảm gần một nửa so với năm 2021.

Ngoài ra, nhiều vòng gọi vốn lớn xuất hiện trong các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân (Proxima Fusion) và drone lưỡng dụng (Quantum Systems, định giá hơn 3 tỷ USD). Tuy nhiên, một thách thức vẫn còn: gần 50% vốn giai đoạn muộn cho các công ty này vẫn đến từ Mỹ, cho thấy châu Âu chưa tận dụng trọn vẹn lợi thế từ nguồn nhân tài và nghiên cứu.