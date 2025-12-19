Công nghệ 19/12: Zara dùng AI để tạo mẫu thời trang, OpenAI mở kho app ChatGPT

(VTC News) -

Zara dùng AI để tạo hình ảnh thời trang

Zara vừa trở thành hãng thời trang nhanh mới nhất ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh người mẫu mặc nhiều trang phục khác nhau. Công nghệ này giúp rút ngắn quá trình sản xuất hình ảnh, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển dịch của ngành thời trang sang các giải pháp số.

Theo phát ngôn từ Inditex – công ty mẹ của Zara, AI chỉ đóng vai trò bổ trợ cho quy trình hiện có. Zara vẫn hợp tác trực tiếp với người mẫu, thỏa thuận mọi chi tiết và trả thù lao ngang với việc tham gia một buổi chụp hình truyền thống.

Zara kết hợp AI và thực tế tăng cường để giúp khách hàng chọn trang phục phù hợp. (Nguồn: Exhibit)

Trước đó, H&M và Zalando cũng đã thử nghiệm công nghệ tương tự, khẳng định AI giúp tăng hiệu quả nhưng không thay thế hoàn toàn các nhiếp ảnh gia và ê-kíp sản xuất.

Tuy nhiên, giới chuyên môn lo ngại việc ứng dụng AI sẽ làm giảm số lượng cơ hội cho nhiếp ảnh gia, người mẫu và các nhóm sản xuất, đặc biệt là những người mới vào nghề đang tìm chỗ đứng trong ngành.

Marta Ortega – Chủ tịch Inditex và con gái nhà sáng lập Amancio Ortega – từng nhấn mạnh niềm đam mê với nhiếp ảnh thời trang. Bà đã mở phòng trưng bày MOP Foundation tại A Coruña để giới thiệu các tác phẩm của những nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Annie Leibovitz, Steven Meisel và Helmut Newton.

OpenAI ra mắt “cửa hàng ứng dụng” trong ChatGPT

OpenAI vừa công bố một kho ứng dụng tích hợp ngay trong ChatGPT, cho phép người dùng mở rộng trải nghiệm trò chuyện bằng cách kết nối với nhiều dịch vụ bên ngoài.

Các ứng dụng này được chia thành ba nhóm chính: Feature, Lifestyle và Productivity. Người dùng có thể liên kết ChatGPT với các nền tảng phổ biến như Booking.com, Spotify hay Dropbox. Ví dụ, khi kết nối với Dropbox, ChatGPT có thể hỗ trợ tóm tắt báo cáo hoặc chuẩn bị bản ghi chú từ tài liệu nội bộ.

Một số ứng dụng mới đáng chú ý gồm Apple Music – giúp tìm nhạc, tạo playlist và quản lý thư viện – cùng DoorDash, cho phép biến công thức nấu ăn và kế hoạch bữa ăn thành giỏ hàng mua sắm.

Ngoài ra, OpenAI cũng mở cổng cho các nhà phát triển gửi ứng dụng lên ChatGPT theo quy trình xét duyệt. Hiện tại, nhà phát triển chỉ có thể kiếm tiền bằng cách dẫn người dùng sang ứng dụng hoặc website gốc, nhưng OpenAI cho biết sẽ nghiên cứu thêm các hình thức tạo doanh thu nội bộ.

“Chuyến xe mùa Xuân 2026” đưa người lao động về nhà đón Tết

Liên đoàn Lao động TP.HCM và Zalopay vừa ký kết triển khai chương trình “Chuyến xe mùa Xuân 2026 – Giúp nhau về nhà” mùa thứ hai, với chủ đề “Việt Nam quét mã – Giúp nhau về nhà”. Chương trình nhằm hỗ trợ người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Chuyến xe miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết năm 2025.

Chương trình năm nay đặt mục tiêu huy động 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 800 vé xe cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Đối tượng thụ hưởng là những người gặp khó khăn đặc biệt như bị thiệt hại do bão lũ, mất việc, nuôi con nhỏ, hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Liên đoàn Lao động TP.HCM đảm nhiệm việc rà soát và kết nối đúng đối tượng, Zalopay hỗ trợ nền tảng công nghệ, giúp việc quyên góp trở nên thuận tiện, minh bạch và dễ tiếp cận.