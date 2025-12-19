Cách làm tôm nướng muối ớt đơn giản

Nguyên liệu chế biến món tôm nướng muối ớt
700gr tôm sú, muối hột, tỏi, sa tế, bơ lạt, ớt đỏ, rau răm, đường.
Sơ chế tôm
Tôm rửa sạch, cắt râu, để nguyên vỏ giúp thịt tôm không bị khô khi nướng. Dùng kéo rạch nhẹ sống lưng tôm, rút chỉ đen, để ráo. Không ướp muối trực tiếp lúc đầu để tránh tôm ra nước.
Làm muối ớt ướp tôm
Giã nhuyễn muối hột, tỏi, ớt (có thể xay). Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm hỗn hợp muối, tỏi ớt trên lửa nhỏ đến khi dậy mùi. Tiếp theo, bạn cho bơ, 1/2 thìa đường và sa tế vào, đảo đều rồi tắt bếp. Hỗn hợp muối ớt đạt chuẩn là sệt, thơm, không khét.
Ướp và nướng tôm
Trộn tôm với muối ớt đã phi, xoa đều thân tôm. Ướp tôm từ 10–15 phút, không nên ướp lâu hơn.
Nướng than hoa: đặt tôm lên vỉ, trở đều tay, nướng 6–8 phút.
Nướng lò: bật nhiệt độ 150°C, nướng trong 8–10 phút, giữa chừng phết thêm muối ớt.
Áp chảo: chảo nóng, áp mỗi mặt 2–3 phút, lửa vừa.
Khi tôm chuyển sang màu đỏ cam, lớp muối ớt bám đều, mùi thơm bốc lên là đạt yêu cầu. Bạn bày tôm ra đĩa, rắc thêm chút tiêu, rau răm. Món tôm nướng muối ớt dùng kèm với muối tiêu chanh hoặc muối ớt xanh.
Lưu ý
Muối phải được phi trước để không mặn gắt và thấm đều. Không nướng lửa lớn ngay từ đầu sẽ làm vỏ cháy mà thịt chưa chín.