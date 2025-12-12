Cách làm món tép rang lá chanh thơm ngon

(VTC News) -

Nguyên liệu làm tép rang lá chanh

300gr tép đồng hoặc tép nước mặn, lá chanh, hành tím, tỏi, ớt.

Gia vị: nước mắm, đường, muối, bột ngọt, tiêu.

Tép rang lá chanh là món ăn chế biến đơn giản nhưng đòi hỏi sự tinh tế. (Ảnh: B.L)

Cách làm chi tiết

Sơ chế

Tép rửa sạch, để ráo, có thể cắt bỏ râu cho đẹp mắt. Lá chanh rửa sạch, thái chỉ thật mỏng. Hành tím và tỏi băm nhỏ, ớt thái lát.

Rang tép

Bắc chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn. Khi dầu nóng, phi hành tím và tỏi thơm vàng. Cho tép vào, đảo đều trên lửa lớn để tép săn lại và bốc hơi nước nhanh.

Khi tép bắt đầu chuyển màu đỏ cam, nêm vào chảo: 1 thìa nước mắm, 1/2 thìa đường, một chút muối, một chút tiêu. Sau đó bạn giảm lửa, rang thêm khoảng 5 – 7 phút cho tép khô nước, bóng đẹp.

Cuối cùng, bạn cho toàn bộ lá chanh thái chỉ vào chảo, đảo đều khoảng 1 phút để dậy mùi thơm. Có thể cho thêm ớt tạo vị cay nhẹ nếu thích.

Múc tép rang ra đĩa, rắc thêm chút lá chanh lên mặt cho đẹp. Ăn với cơm là ngon nhất.

Bạn cần lưu ý, tép nhỏ nên rang lửa lớn lúc đầu để giữ độ giòn và tránh bị tanh. Không cho quá nhiều đường khiến món ăn dễ cháy. Lá chanh phải thái thật mỏng để khi ăn không bị đắng.