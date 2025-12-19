Báo Thái Lan: HLV Kim Sang-sik chơi 'canh bạc mạo hiểm' xoay chuyển trận đấu

(VTC News) -

Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp một, U22 Việt Nam vẫn lật ngược tình thế để giành huy chương vàng SEA Games 33. Đây là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của thầy trò huấn luyện viênKim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận được lời khen từ chính truyền thông Thái Lan.

Trong bài phân tích chi tiết trận đấu, tờ Siam Sports chỉ ra rằng U22 Thái Lan tạo ra hiệp đấu hay nhất của họ từ đầu giải. Tuy nhiên, cục diện thay đổi hoàn toàn khi huấn luyện viên Kim Sang-sik thực hiện những thay đổi chiến thuật mang tính bước ngoặt.

Video: U22 Việt Nam 3-2 Thái Lan.

"Gần như mỗi lần U22 Thái Lan kiểm soát bóng đều khiến hàng phòng ngự U22 Việt Nam rơi vào trạng thái rối loạn. Chìa khóa nằm ở việc pressing ngay từ khu vực tấn công – điều mà HLV Thawatchai nhận ra là điểm yếu của đội tuyển U22 Việt Nam", tờ báo của Thái Lan nhận xét.

Bước ngoặt của trận đấu chính là thời điểm hiệp 2 bắt đầu. U22 Thái Lan bị xáo trộn đội hình do một trụ cột phải rời sân vì chấn thương. Trong khi đó, sự điều chỉnh của huấn luyện viên Kim Sang-sik giúp U22 Việt Nam xoay chuyển cục diện trận đấu.

"Ông Kim Sang-sik cho thấy những điều chỉnh mang tính thay đổi cục diện của ông thực sự có thể xoay chuyển kết quả trận đấu. Việc thay đội trưởng Khuất Văn Khang (số 11) bằng Nguyễn Thanh Nhàn (số 22) là một canh bạc đầy rủi ro, nhưng ông đã chấp nhận mạo hiểm, và điều đó được đền đáp rõ ràng khi cầu thủ tấn công mới vào sân ghi bàn quyết định.

Trong khi đó, những sự thay đổi người của Thái Lan trong hiệp hai không tạo ra được bất kỳ tác động nào, và đó chính là khoảng cách thực sự quyết định trận đấu. Sau khi để Việt Nam gỡ hòa 2-2, U22 Thái Lan dường như bị choáng váng. Hàng công thiếu ý tưởng, hàng thủ lùi quá sâu và để Việt Nam liên tục kiểm soát bóng, dồn ép tấn công.

Thất bại 2-3 trước Việt Nam, dù từng dẫn trước 2-0, không chỉ là việc bỏ lỡ tấm huy chương vàng, mà còn là một bài học đắt giá khiến Thái Lan phải chờ đợi tròn 10 năm", Siam Sports bình luận.

U22 Việt Nam xoay chuyển cục diện trong hiệp 2.

Những cầu thủ được HLV Kim Sang-sik tung vào sân trong hiệp một và đầu hiệp 2 là Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn. Cả 3 người này đểu chơi xuất sắc và đóng góp vào 3 tình huống ghi bàn của U22 Việt Nam. Trong đó, Văn Thuận, Thanh Nhàn là những cầu thủ chạm bóng cuối cùng ở bàn thắng quyết định.

Bình luận viên Thái Lan Buranit Rattanawichien viết: "Ban đầu, tôi thậm chí còn tự hỏi với chính mình rằng vì sao trận chung kết này lại dễ đến vậy với U22 Thái Lan. Chúng ta dẫn trước 2-0 trong khi U22 Việt Nam gần như không tạo ra được bất kỳ sức ép nào đáng kể. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi hiệp hai bắt đầu.

Hình ảnh tôi chứng kiến là đội bóng chịu sức ép liên tục cho đến khi bị gỡ hòa 2-2. Tình trạng tệ đến mức tôi gần như không tin vào mắt mình. Đây có thực sự là cùng một đội bóng đã chơi tự tin như vậy trong hiệp một hay không? Thành thật mà nói, U22 Thái Lan thậm chí còn có thể thua ngay trong 90 phút. Việc kéo trận đấu sang hiệp phụ chỉ đơn giản là kéo dài thảm họa".