Vỉa hè Hà Nội thông thoáng, gọn gàng sau gần một tuần ra quân lập lại trật tự

(VTC News) -

Ngày 13/12, các phường, xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân vận động người dân tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lập lại kỷ cương, trật tự và văn minh đô thị.

Sau đợt ra quân, ghi nhận tại nhiều tuyến phố thuộc các phường Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, Kim Liên, Bạch Mai… cho thấy vỉa hè đã thông thoáng, gọn gàng hơn, với những chuyển biến tích cực rõ rệt.

Tại phố Chùa Bộc (phường Kim Liên), các cửa hàng chủ động sắp xếp xe máy dừng đỗ đúng vạch, trả lại không gian vỉa hè rộng rãi cho người đi bộ.

“Giờ khách đến mua sắm, chúng tôi hướng dẫn và sắp xếp xe vào đúng nơi quy định, không để tràn ra lòng đường như trước. Nhờ đó, vỉa hè rộng rãi, sạch sẽ hơn nhiều”, nhân viên bảo vệ của một cửa hàng trên phố Chùa Bộc cho biết.

Trên đường Đại Cồ Việt, các chủ cửa hàng kinh doanh cũng chủ động sắp xếp, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ.

Trước đó, ba phường Ba Đình, Cửa Nam và Hoàn Kiếm được chọn thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu. Đến nay, nhiều tuyến phố trên các địa bàn này trở nên quy củ, văn minh hơn.

Tại phố Hàng Mã, nơi từng bị các cửa hàng bày kín vỉa hè, sau khi thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự đô thị đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, diện mạo phố phường gọn gàng, trật tự hơn.

Vỉa hè thông thoáng giúp người dân, du khách di chuyển thuận lợi, không còn tình trạng cản trở, vướng víu như trước đây.

Tại phố cà phê đường tàu, các chủ cửa hàng cũng chủ động sắp xếp bàn ghế gọn gàng hơn.

Còn tại phố Phan Đình Phùng (phường Ba Đình), sau thời gian lực lượng chức năng ra quân cao điểm xử lý hàng rong, xe hoa bán dạo lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tuyến phố nay yên tĩnh, thông thoáng, trái với cảnh nhốn nháo được phản ánh trước đó khi vắng lực lượng chức năng.

Bên cạnh những tuyến phố đã thông thoáng, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại các phố nhỏ, khu vực cổng bệnh viện vẫn chưa được xử lý dứt điểm, dù lực lượng chức năng thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm.