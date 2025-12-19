Vỉa hè Hà Nội thông thoáng, gọn gàng sau gần một tuần ra quân lập lại trật tự
(VTC News) -
Sau gần một tuần các phường ở Hà Nội đồng loạt ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè giảm rõ rệt.
Trên đường Đại Cồ Việt, các chủ cửa hàng kinh doanh cũng chủ động sắp xếp, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ.
Trước đó, ba phường Ba Đình, Cửa Nam và Hoàn Kiếm được chọn thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu. Đến nay, nhiều tuyến phố trên các địa bàn này trở nên quy củ, văn minh hơn.
Vỉa hè thông thoáng giúp người dân, du khách di chuyển thuận lợi, không còn tình trạng cản trở, vướng víu như trước đây.
Tại phố cà phê đường tàu, các chủ cửa hàng cũng chủ động sắp xếp bàn ghế gọn gàng hơn.
Còn tại phố Phan Đình Phùng (phường Ba Đình), sau thời gian lực lượng chức năng ra quân cao điểm xử lý hàng rong, xe hoa bán dạo lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tuyến phố nay yên tĩnh, thông thoáng, trái với cảnh nhốn nháo được phản ánh trước đó khi vắng lực lượng chức năng.
Bên cạnh những tuyến phố đã thông thoáng, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại các phố nhỏ, khu vực cổng bệnh viện vẫn chưa được xử lý dứt điểm, dù lực lượng chức năng thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm.