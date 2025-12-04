Tuyến phố đẹp nhất Hà Nội thông thoáng lạ thường sau khi lập lại trật tự vỉa hè

“Mọi năm vào thời điểm này, phố Phan Đình Phùng luôn đông nghẹt người, xe hoa và các ‘nàng thơ’ đến chụp ảnh. Nhưng năm nay, tuyến phố bỗng vắng lặng lạ thường, không còn những hình ảnh đông đúc. Diện mạo kiểu mẫu khiến con phố trở nên sạch sẽ, đẹp đẽ hơn,” anh Đức An cho biết.