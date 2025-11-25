Phố trung tâm Hà Nội ‘lột xác’ sau ngày ra quân dỡ mái che, dọn dẹp vỉa hè

Thực hiện kế hoạch thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị, lực lượng chức năng các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình đồng loạt xử lý vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm vỉa hè. Các tuyến phố kinh doanh sầm uất như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Cót, Phùng Hưng… được kiểm tra và chấn chỉnh quyết liệt.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong ngày 24/11, lực lượng chức năng liên tục có mặt tại phố Hàng Mã, hướng dẫn các hộ kinh doanh tháo dỡ mái che, dọn dẹp vỉa hè, thực hiện thí điểm theo Kế hoạch 06 về xây dựng phường kiểu mẫu của thành phố.
Nhiều mái che và khung sắt cơi nới tồn tại nhiều năm trên các tuyến phố ở phường Hoàn Kiếm đang được người dân phối hợp cùng lực lượng chức năng tháo dỡ.
Phường Hoàn Kiếm đã tháo dỡ 125 mái che và biển quảng cáo sai phép hoặc che khuất vỉa hè, đồng thời sắp xếp 15 điểm tập kết rác thành các góc “check-in xanh” cho cư dân và du khách. Trong những ngày cao điểm đầu tiên, lực lượng chức năng kiểm tra gần 800 lượt hộ kinh doanh, nhắc nhở và xử phạt hơn 120 trường hợp vi phạm trật tự giao thông và đô thị.
Một số tiểu thương phải tạm thời đóng cửa kinh doanh để tháo dỡ mái che, sắp xếp lại hàng hoá.
Các hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã đưa hàng hóa vào sâu bên trong, dọn dẹp vỉa hè, góp phần tạo không gian thông thoáng và trật tự hơn.
Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm cũng đẩy mạnh tuyên truyền và vận động các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện văn minh đô thị.
Ông Hoàn Văn Đoàn, tiểu thương kinh doanh trên phố Hàng Mã hơn 10 năm, cho biết các tiểu thương rất ủng hộ chủ trương, chính sách của thành phố, tạo đường thông, hè thoáng và khu phố văn minh. Tuy nhiên, ông cũng nêu đề xuất: "Tuyến phố Hàng Mã nên có cơ chế đặc thù, trở thành phố đi bộ hoặc phố chuyên bán đồ truyền thống… Nếu mọi hoạt động kinh doanh bị dẹp hết vào trong nhà, phố sẽ mất sức sống. Mong chính quyền cân nhắc để vừa giữ trật tự, vừa hài hòa với đời sống dân sinh và bảo tồn nét đẹp của Thủ đô".
Ông Đoàn cũng cho biết việc tháo dỡ mái che gây không ít khó khăn cho các cửa hàng, khi nắng chiếu trực tiếp vào nhà, còn trời mưa thì phải dùng bạt che bảo vệ hàng hóa hoặc thậm chí buộc phải đóng cửa.
Bà Nguyễn Thị Linh, người buôn bán gần 20 năm trên phố Hàng Mã, cho biết phố chưa từng phải dọn dẹp rầm rộ như hiện nay, khiến các tiểu thương cảm thấy khá bất ngờ nhưng vẫn nghiêm túc chấp hành. Bà Linh cũng chia sẻ rằng do diện tích cửa hàng nhỏ, nếu không trưng bày hàng hóa ra vỉa hè thì không gian bên trong trở nên chật chội và kém hấp dẫn, dẫn đến lượng khách và doanh thu giảm. Bà mong chính quyền xem xét hỗ trợ ưu tiên thuê vỉa hè hoặc đưa ra chính sách đặc thù, giúp phố vẫn duy trì sức hút với khách hàng.
Bà Kim Chi cho biết việc tháo dỡ mái che giữa mùa kinh doanh khiến hàng hóa bày bừa, gây khó khăn và ảnh hưởng đến tài sản của các tiểu thương. Bà nhấn mạnh người dân hoàn toàn chấp hành nhưng mong cơ quan chức năng có kế hoạch cụ thể để việc thực hiện diễn ra hiệu quả.
Anh Võ Quang Đức (phường Ba Đình) chia sẻ: “Tôi ủng hộ việc phố phường thông thoáng hơn, giúp việc mua sắm thuận tiện hơn. Dù mất đi một phần không khí trước đây, nhưng các cửa hàng vẫn bày biện rất đẹp".
Trên tuyến phố Lý Thường Kiệt, Công an Phường Cửa Nam cũng ra quân tăng cường vận động, tuyên truyền các chủ hộ kinh doanh thực hiện quy định về trật tự vỉa hè, lòng đường.
Sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở và tuyên truyền về việc giữ gìn trật tự vỉa hè, các hộ kinh doanh đã chấp hành nghiêm, trả lại vỉa hè sự thông thoáng vốn có, giúp không gian đi lại của người dân thuận tiện hơn và cảnh quan phố phường trở nên gọn gàng, sạch đẹp.
Việc thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị được triển khai theo 3 giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 1 tập trung điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp trật tự từ ngày 15/11/2025 đến 30/11/2025. Giai đoạn 2 tiến hành tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm từ ngày 30/11/2025 đến 31/12/2025. Giai đoạn 3 duy trì công tác kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn tái vi phạm từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 15/2/2026. Trước đây, Hà Nội từng thực hiện nhiều chiến dịch nhằm “đòi lại” vỉa hè, nhưng hầu hết đều rơi vào tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”, hiệu quả hạn chế. Lần này, với kế hoạch bài bản hơn, kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực, góp phần xây dựng phố phường thông thoáng, văn minh và thuận tiện hơn cho người dân.