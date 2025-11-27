Hà Nội dẹp cà phê đường tàu, dân mạng hy vọng hết cảnh 'cứ dẹp xong lại bày ra'

(VTC News) -

Sau nhiều năm cứ bị dẹp lại "hồi sinh", những quán cà phê sát đường tàu Hà Nội tiếp tục gây lo lắng khi vẫn mở cửa, thu hút nhiều du khách hiếu kỳ đến trải nghiệm. Việc ngồi giải khát, ghi hình sống ảo ngay cạnh nơi tàu hỏa chạy qua vô cùng nguy hiểm.

Sáng 25/11, một lần nữa, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực ngõ đường tàu phố Khâm Thiên - Lê Duẩn. Thông tin này được cư dân mạng rầm rộ chia sẻ và bày tỏ sự vui mừng, ủng hộ.

"Du lịch không thể dựa vào sự liều lĩnh. Hình ảnh du khách cứ nhoài người ra đường tàu chụp ảnh là vô cùng nguy hiểm"; "Tôi nhìn thấy tàu chạy sát mặt người mà lạnh cả sống lưng. Không thấy thú vị gì loại hình du lịch này, dẹp bỏ là cần thiết"; "Nhiều người sống ảo quá mức, sẵn sàng đánh đổi an toàn tính mạng lấy vài tấm ảnh đăng mạng xã hội. Rõ ràng những hàng quán này vi phạm pháp luật trầm trọng nhưng không hiểu sao vẫn tồn tại ở Thủ đô văn minh"...

Ngày 25/11, lực lượng chức năng ra quân xử lý các quán cà phê lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt. (Ảnh: Cục Cảnh sát Giao thông)

Mai Chi bình luận: "Các hàng quán cứ vô tư mà chẳng để tâm đến tính mạng của du khách. Tôi không thấy những quán cà phê đường tàu có chút đảm bảo an toàn nào. Nếu có sự cố xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Chủ quá, người lái tàu hay chính du khách? Thật sự là cần dẹp bỏ".

Huyền My viết: "Nhiều chủ ở đây thật sự rất kém văn minh. Họ bày bàn ghế chắn hết cả đường đi, đôi khi có người đi ngang qua còn xúc phạm, lăng mạ. Họ coi vành đai an toàn đường sắt như sân nhà mình, mặc nhiên kinh doanh vậy. Nếu không dẹp bỏ thì rất mất mỹ quan đô thị".

Rất nhiều người gay gắt bày tỏ quan điểm phải dứt khoát xóa bỏ những hàng quán này một cách triệt để, không chấp nhận nổi tình trạng cứ dẹp rồi lại bày ra như các lần trước, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện.

"Vấn đề dẹp cà phê đường tàu này làm mãi mà chưa xong. Tôi nghĩ nên để người dân túc trực tự phản ánh, rồi cơ quan chức năng đến xử phạt. Bất kỳ chủ nhà hàng nào tái phạm thì phạt thật nặng đảm bảo không ai dám ra đường tàu kiếm tiền", Thanh Tùng bình luận.

Hồng Quân viết: "Lực lượng chức năng cần làm thật mạnh tay một lần và mãi mãi về sau. Đây không phải văn hóa du lịch 'bụi' mà là văn hóa 'nhờn' luật nghiệm trọng. Phương án lắp đặt camera giám sát 24/7 là cần thiết để không còn ai tái phạm thêm nữa".

Mạnh Hùng chia sẻ: "Tôi cùng bạn bè đến để chụp ảnh vì tò mò, và không khỏi kinh hãi về độ liều lĩnh của những chủ quán. Tàu đi đến nơi còn phải chậm lại nhường cho quán cà phê dọn ghế, rất mất mỹ quan đô thị. Vấn đề phải giải quyết phải triệt để, chứ không được vài hôm lại bàn ghế đâu ra đấy".

Ngoài ra, một số người góp ý rằng cần có thêm các biện pháp an toàn tại khu vực đường sắt. Phương Anh viết: "Cơ quan chức năng nên dựng thêm barie trước khu vực cửa nhà để ngăn khách bước ra khu vực đường ray, lắp camera giám sát để biết trước mỗi khi có tàu đến nhằm cảnh báo cho người dân và du khách du lịch. Khách có thể chụp hình ở các khu an toàn để hiểu hơn về văn hóa Việt Nam cũng là cách quảng bá du lịch tốt, tạo thêm sinh kế cho người dân".

Diệu Hoa viết: "Sau khi dẹp cà phê đường tàu, tôi cũng mong Hà Nội có thêm các điểm du lịch mới để đảm bảo an toàn cho người dân và thu hút du lịch của Việt Nam. Mọi người hoàn toàn có thể chụp hình sau thanh chắn an toàn. Quy hoạch đủ tốt thì đây sẽ thành điểm thu hút rất nhiều du khách".