Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, dân tự giác dọn hàng quán trả lại vỉa hè

Sáng 13/12, toàn bộ các phường, xã ở Hà Nội đồng loạt ra quân vận động người dân tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đây là bước đầu tiên triển khai Kế hoạch số 332 của UBND TP Hà Nội, nhằm giải quyết các điểm nghẽn trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm kỷ cương, văn minh.
Tại UBND phường Cửa Nam, lực lượng chức năng phường tập trung chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, bày bán hàng rong, để xe máy lộn xộn trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung...
Tổ công tác đi từng hộ dân, tuyên truyền về việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ, đồng thời yêu cầu các trường hợp lấn chiếm tự tháo dỡ mái che, bục bệ, biển quảng cáo. Chính quyền phường thông báo sau thời gian vận động, mọi vi phạm sẽ bị xử lý cưỡng chế theo quy định.
“Buôn bán trên vỉa hè thì tiện thật, nhưng vi phạm thì phải chấp nhận. Lực lượng chức năng giải thích cụ thể, cho thời gian để thu dọn nên chúng tôi cũng đồng thuận. Giữ trật tự chung thì đường phố gọn gàng, khách đi lại cũng thuận lợi hơn, về lâu dài người dân vẫn được lợi”, chị Vân, ở phường Cửa Nam nói.
Đại diện UBND phường Cửa Nam khẳng định, đợt ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị lần này không mang tính ngắn hạn mà nằm trong định hướng lâu dài, xuyên suốt của thành phố. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, phường sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, đặc biệt vào những thời điểm đông người, nhiều hoạt động kinh doanh. Các trường hợp tái vi phạm sau khi được nhắc nhở và ký cam kết sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Song song với đó, chính quyền phường phân công cụ thể trách nhiệm quản lý từng tuyến phố cho cán bộ phụ trách và các tổ dân phố, nhằm tăng cường theo dõi, giám sát và kịp thời ngăn chặn tình trạng lấn chiếm tái diễn.
Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch 332 về giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của kế hoạch là 100% xã, phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, thay đổi nhận thức, thói quen cũ, nâng cao chất lượng sống; góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn.
Với hạ tầng và trật tự đô thị, các tiêu chí nổi bật là hè phố được lát bằng phẳng, sạch đẹp; hệ thống biển báo hiệu đường bộ đầy đủ; xe máy xếp thẳng hàng trên vỉa hè; các điểm trông giữ phương tiện phải được cấp phép, niêm yết giá; phương tiện dừng đỗ, đón trả khách đúng quy định, không tồn tại chợ cóc, chợ tạm...
Lộ trình thực hiện từ nay đến hết năm 2027, trong đó trước mắt chia ba giai đoạn. Giai đoạn một, thành phố sẽ tổ chức điều tra, tuyên truyền, hoàn thành trước 31/12/2025; giai đoạn hai sẽ tổng kiểm tra xử lý, xong trước 30/1/2026 và giai đoạn ba là duy trì, phòng chống tái vi phạm.
Tại UBND phường Tây Hồ, Công an phường phối hợp với các lực lượng cũng đồng loạt ra quân kiểm tra vi phạm về trật tự đô thị. Hoạt động ra quân diễn ra dọc các tuyến phố như Xuân La, Trịnh Công Sơn, Quảng Khánh, Quảng An - nơi có nhiều nhà hàng, quán cà phê thường xuyên bày bàn ghế, dựng biển hiệu tràn ra vỉa hè.
Tại khu vực ngõ 36 đường Xuân La (quận Tây Hồ), người dân tụ tập buôn bán, lấn chiếm vỉa hè hình thành "chợ cóc" được lực lượng công an phường yêu cầu giải tỏa ngay trong sáng nay.
“Trước đây nhiều hộ bày bán ra vỉa hè cho tiện buôn bán, nhưng như vậy người đi bộ rất khó khăn. Khi phường ra quân tuyên truyền, nhắc nhở rõ ràng, tôi thấy ai cũng hiểu hơn. Gia đình tôi tự giác thu gọn đồ đạc, để vỉa hè thông thoáng. Nếu làm nghiêm và duy trì thường xuyên thì người dân sẽ quen và chấp hành tốt”, anh Hoàng Anh, ở phường Tây Hồ, chia sẻ.
Trong sáng nay, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động thu gọn vật dụng, tháo dỡ phần cơi nới trước cửa hàng sau khi nhận được thông báo.