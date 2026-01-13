Giá vàng hôm nay 13/1: Cao nhất lịch sử, vượt 4.600 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị, đồng thời số liệu việc làm kém tích cực công bố vào thứ Sáu đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, đồng USD đã quay đầu giảm từ mức cao nhất trong vòng một tháng vào đầu phiên thứ Hai, sau khi các công tố viên Mỹ mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, làm gia tăng căng thẳng với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng tổng cộng 4,1%, ghi nhận tuần tăng giá thứ năm trong bảy tuần gần đây khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng xuất phát từ căng thẳng leo thang xung quanh cuộc xung đột Mỹ-Venezuela. Sự không chắc chắn về tương lai chính trị của Venezuela này đã duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn suốt tuần qua.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 160 triệu đồng/lượng (mua) - 162 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng hôm nay chinh phục ngưỡng 4.600 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng (mua) và 159 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 16,01 - 16,2 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,8 - 16,1 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.603 USD/ounce, tăng 97 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất với các chuyên Phố Wall cho thấy Phố Wall gần như đạt sự đồng thuận tuyệt đối về triển vọng tăng giá của vàng trong ngắn hạn, trong khi các nhà đầu tư cá nhân cũng duy trì đa số quan điểm lạc quan.

Tuần này, có 16 chuyên gia tham gia khảo sát vàng của Kitco News, trong đó các chuyên gia Phố Wall thể hiện quan điểm áp đảo rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Có 14 người, tương đương 88%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Chỉ có một chuyên gia, chiếm 6%, cho rằng giá sẽ giảm, trong khi một người khác dự báo vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát trực tuyến với nhà đầu tư cá nhân ghi nhận tổng cộng 268 lượt bình chọn, với tâm lý lạc quan tiếp tục duy trì ở mức cao.

Có 184 nhà đầu tư, tương đương 69%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 44 người, chiếm 16%, dự đoán kim loại quý này sẽ suy yếu. 40 người còn lại, chiếm 15% tổng số, cho rằng giá vàng sẽ tích lũy và đi ngang trong tuần tới.

Theo các nhà phân tích của CME Group, trong khi các lực đẩy theo chu kỳ đã đưa giá vàng lên những mức đỉnh cao nhất mọi thời đại trong năm 2025, triển vọng của kim loại quý trong năm nay sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi trong mối tương quan giữa các loại tài sản và các yếu tố nền tảng của thị trường vật chất.