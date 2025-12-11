Hà Nội chuẩn bị ra quân, quyết giành lại vỉa hè, lòng đường trong 2 tháng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực, nhân lực trong việc giải quyết triệt để điểm nghẽn về trật tự đô thị với mục tiêu xây dựng 100% xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Với tinh thần "không nêu khó khăn - chỉ bàn giải pháp", xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị địa bàn cụ thể. Từ đó, phân công "rõ người, rõ việc, rõ địa bàn", đảm bảo việc triển khai thực hiện kế hoạch được duy trì liên tục, không có "điểm dừng", "điểm nghẽn".

Thành phố chỉ rõ nhận diện các điểm nghẽn về trật tự đô thị gồm: điểm nghẽn về pháp lý, cơ chế quản lý; điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng; điểm nghẽn về ý thức chấp hành quy định pháp luật của nhân dân, công tác bảo đảm an sinh xã hội; điểm nghẽn về cơ chế phối hợp, quản lý từ cơ sở. Đồng thời, nêu các tiêu chí bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Ngày 13/12, Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội đưa ra bộ tiêu chí đối với công tác đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gồm 4 nhóm về hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Trong đó, nổi bật là hè phố được lát bằng phẳng, sạch đẹp; hệ thống biển báo hiệu đường bộ đầy đủ; không tồn tại các điểm "chợ cóc", "chợ tạm".

Bên cạnh đó, phương tiện trên hè phố được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định. Các điểm trông giữ phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép; lòng đường, vỉa hè sạch sẽ, không có rác thải tồn đọng; rác thải được thu gom đúng giờ, đúng nơi quy định...

Trước mắt, UBND TP Hà Nội yêu cầu các phường, xã từ nay đến hết quý I/2026 phải thực hiện một số giải pháp.

Theo đó, giai đoạn 1 là tổ chức điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định về đảm bảo trật tự, kỷ cương văn minh đô thị; tự giác tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, hè phố; sắp xếp phương tiện trên hè phố đúng quy định. Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoàn thành trước ngày 31/12.

Giai đoạn 2 là tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm. Hà Nội yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn thành phố. Hà Nội yêu cầu hoàn thành giai đoạn 2 trước ngày 30/1/2026.

Giai đoạn 3 là duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm. Hà Nội yêu cầu các đơn vị duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời tập trung tổ chức triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, chống tái vi phạm; đảm bảo không để tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn trên địa bàn quản lý.

UBND TP Hà Nội yêu cầu đúng 7h ngày 13/12, các đơn vị đồng loạt triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.