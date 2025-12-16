Robot vệ sinh tự động đang thay đổi thói quen người dùng

(VTC News) -

Theo các báo cáo ngành, giá trị thị trường thiết bị vệ sinh toàn cầu đạt khoảng 47,22 tỷ USD trong năm 2024, dự kiến vượt mốc 50 tỷ USD trong năm 2025 và hướng tới khoảng 90 tỷ USD vào năm 2032. Đáng chú ý, phân khúc thiết bị vệ sinh thông minh đang đóng vai trò động lực tăng trưởng chính khi ghi nhận mức tăng hơn 20,5% chỉ trong quý II/2025 so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các giải pháp làm sạch tự động, tích hợp công nghệ cao nhằm tiết kiệm thời gian, giảm công sức và nâng cao chất lượng không gian sống. Thay vì các công cụ vệ sinh truyền thống, thị trường đang chuyển dịch sang robot hút bụi, máy hút bụi lau sàn thông minh với khả năng tự vận hành, tự làm sạch và thích ứng linh hoạt với điều kiện sử dụng thực tế trong gia đình.

Máy lau sàn hút bụi thêm tính năng bơm bọt làm sạch các vết bẩn cứng đầu cũng như khử mùi thú cưng.

Tại Việt Nam, diễn biến thị trường cho thấy hai hướng phát triển nổi bật. Thứ nhất là các thiết bị được tối ưu cho những môi trường đặc thù như nhà có thú cưng, nơi vấn đề mùi, vi khuẩn và lông rụng cần được xử lý triệt để hơn. Thứ hai là việc cải thiện hiệu quả làm sạch ở các khu vực khó tiếp cận như mép tường, góc nhà hay khe kẽ - những điểm yếu cố hữu của các thiết bị đời cũ.

Trong năm 2025, các hãng như Roborock, Ecovacs, Xiaomi hay Samsung đều cố gắng mở rộng danh mục robot hút bụi, máy hút bụi lau sàn với trọng tâm là tự động hóa, tích hợp AI và giảm tối đa thao tác thủ công cho người dùng. Một số nhà sản xuất tập trung vào khả năng điều hướng chính xác, bản đồ hóa không gian chi tiết, trong khi số khác chú trọng lực hút mạnh, độ bền hoặc hệ sinh thái kết nối với thiết bị thông minh trong gia đình. Sự cạnh tranh đa chiều này cho thấy thị trường đã bước sang giai đoạn phát triển sâu, nơi các hãng không chỉ chạy đua về giá mà còn phải chứng minh năng lực công nghệ và trải nghiệm thực tế để chinh phục người tiêu dùng.

Gần đây nhất, Dreame giới thiệu tại Việt Nam dòng máy hút bụi lau sàn H15 Pro FoamWash tập trung vào khả năng làm sạch sâu trong môi trường có thú cưng. Thiết bị ứng dụng công nghệ phun bọt kết hợp với lực hút lớn, cho phép xử lý đồng thời vết bẩn, mùi và vi khuẩn thay vì chỉ hút bụi khô như trước. Việc tích hợp cảm biến giúp máy nhận diện mức độ bẩn và điều chỉnh lượng dung dịch phù hợp, qua đó tối ưu hiệu quả làm sạch và hạn chế lãng phí.

Ở phân khúc robot hút bụi tự động, Dreame L50 Ultra CE cho thấy xu hướng thúc đẩy cả sức mạnh phần cứng lẫn mức độ tự động hóa. Robot được trang bị lực hút cao để xử lý bụi mịn và thảm, đồng thời cải tiến cơ chế tay xoay và giẻ lau nhằm làm sạch sát mép tường. Đi kèm là trạm sạc đa năng có khả năng tự giặt, sấy giẻ, hút rác và bổ sung nước, hướng tới trải nghiệm “rảnh tay” tối đa cho người dùng.

Robot hút bụi tầm 10 tới 20 triệu ngày càng sở hữu nhiều tính năng cao cấp và cũng là phân khúc máy bán tốt trên thị trường Việt Nam.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thiết bị vệ sinh thông minh như H15 Pro FoamWash hay L50 Ultra CE cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa trên trải nghiệm và công nghệ, thay vì chỉ dừng ở chức năng cơ bản. Điều này mở ra thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các nhà sản xuất trong việc cân bằng giữa hiệu quả làm sạch, mức độ tự động hóa và tính phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Tuy còn nhiều dư địa phát triển, thị trường cũng không hoàn toàn là “màu hồng” với tất cả thương hiệu tham gia. Ngày 14/12, iRobot - công ty tiên phong trong lĩnh vực robot hút bụi, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Mỹ sau nhiều năm chịu áp lực từ sự cạnh tranh gay gắt và sự thay đổi nhanh của thị trường. Từng bán hơn 50 triệu robot Roomba kể từ khi thành lập năm 1990, iRobot dần suy yếu từ năm 2021 do gián đoạn chuỗi cung ứng, doanh số giảm và sự trỗi dậy của các đối thủ giá rẻ.