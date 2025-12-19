Cầu thủ Thái Lan cay đắng nói lý do thua ngược U22 Việt Nam

(VTC News) -

Video: U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan.

Thất bại 2-3 trước U22 Việt Nam sau 120 phút nghẹt thở ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 đã để lại nỗi tiếc nuối sâu sắc cho các cầu thủ Thái Lan, đặc biệt khi đội này được thi đấu trên sân nhà Rajamangala và từng nắm lợi thế lớn trong hiệp một.

Tiền đạo Yotsakorn Burapha, người ghi một bàn thắng cho Thái Lan bằng cú sút phạt đẹp mắt, thừa nhận toàn đội đã không đạt được mục tiêu cao nhất. “Chúng tôi rất thất vọng. Được chơi trên sân nhà nhưng lại không thể giành chức vô địch là điều rất khó chấp nhận. Toàn đội đã đặt mục tiêu giành huy chương vàng nhưng chúng tôi không làm được”, Yotsakorn chia sẻ sau trận.

Theo chân sút này, Thái Lan đã có khởi đầu gần như hoàn hảo khi dẫn trước 2-0 trong hiệp một. Tuy nhiên, cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. “Chúng tôi vẫn giữ chiến thuật cũ trong hiệp hai, nhưng lại mất tập trung và để thủng lưới sớm. Khi U22 Việt Nam ghi bàn rút ngắn tỷ số, tinh thần của họ lên rất cao, trong khi chúng tôi lại gặp nhiều áp lực”.

Tiền đạo Yotsakorn Burapha thừa nhận toàn đội đã không đạt được mục tiêu cao nhất. (Nguồn: Thairath)

Tiền đạo sinh năm 2004 - cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất môn bóng đá nam SEA Games 33 - cho biết những gì anh và các đồng đội hướng tới không phải là thành tích cá nhân. Theo Yotsakorn, mục tiêu lớn nhất của U22 Thái Lan là chức vô địch, và việc không thể chạm tay vào tấm HCV khiến toàn đội cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Hậu vệ Chanapach Buaphan cũng không giấu được sự thất vọng sau trận thua cay đắng. Cầu thủ này buộc phải rời sân vì chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu đến hết trận. “Sau khi trận đấu kết thúc, ai cũng rất buồn và khó diễn tả cảm xúc bằng lời. Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ vì đã không thể mang về chiến thắng, dù tất cả đã chiến đấu đến những phút cuối cùng”, Chanapach bày tỏ.

Hậu vệ Chanaphat Buaphan không giấu được nỗi thất vọng. (Nguồn: FAT)

Lý giải nguyên nhân khiến Thái Lan đánh mất lợi thế, Chanaphat cho rằng việc để thủng lưới sớm trong hiệp hai đã tác động mạnh đến tinh thần toàn đội. “Khi bị gỡ bàn sớm, sự tự tin của chúng tôi giảm đi rõ rệt. Trong khi đó, Việt Nam bước vào hiệp hai với quyết tâm rất cao và có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý”.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, các cầu thủ Thái Lan cũng nhìn nhận vấn đề thể lực là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại. Theo hậu vệ Chanaphat Buaphan, việc SEA Games không thuộc lịch thi đấu FIFA khiến nhiều cầu thủ phải liên tục di chuyển giữa đội tuyển và câu lạc bộ trong suốt giải đấu. Điều này khiến nền tảng thể lực của toàn đội bị ảnh hưởng rõ rệt, đặc biệt từ vòng bán kết cho đến trận chung kết.