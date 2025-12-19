Khánh thành Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, kỳ vọng giảm quá tải y tế

(VTC News) -

Sáng 19/12, tại Ninh Bình, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành phần xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 – hai công trình y tế trọng điểm quốc gia có quy mô lớn, định hướng hiện đại, kỹ thuật cao.

Buổi lễ được kết nối truyền hình trực tuyến trong chuỗi hoạt động khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm do Chính phủ chỉ đạo tổ chức đồng loạt trên cả nước, thể hiện quyết tâm thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, trong đó y tế là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư dài hạn.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Ninh Bình. Ngành y tế có Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc, Ban Quản lý dự án công trình y tế và đội ngũ cán bộ chủ chốt của hai bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận tham dự sự kiện. (Ảnh: Quang Minh)

Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 được đầu tư xây dựng với mục tiêu trở thành các trung tâm y khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao, từng bước hình thành mô hình bệnh viện hiện đại, thông minh, an toàn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Theo Bộ Y tế, việc hoàn thành phần xây dựng hai bệnh viện không chỉ tạo thêm năng lực tiếp nhận và điều trị cho tuyến cuối, mà còn là giải pháp căn cơ nhằm giảm tải cho các cơ sở y tế Trung ương tại Hà Nội, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, Thủ tướng, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và nỗ lực lớn của Ban Quản lý dự án, các nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, người lao động trong điều kiện triển khai gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Bộ trưởng khẳng định, khánh thành phần xây dựng là bước quan trọng để các dự án chuyển sang giai đoạn vận hành, khai thác hiệu quả, đúng quy định, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với hệ thống y tế công lập chất lượng cao.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã theo dõi video tổng quan quá trình triển khai hai dự án, thực hiện nghi thức khánh thành, chụp ảnh lưu niệm và tham quan thực tế tại hai bệnh viện.

Lễ khánh thành phần xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hệ thống y tế Việt Nam, hướng tới mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Diện mạo Bệnh viện Bạch Mai trong ngày khánh thành 19/12. (Ảnh: Quang Minh)

Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình (trước đây thuộc Hà Nam) là hai dự án bệnh viện quy mô lớn được đầu tư nhằm mở rộng năng lực khám chữa bệnh chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện trung ương tại Hà Nội và đưa dịch vụ y tế chuyên sâu về gần người dân khu vực phía Bắc.

Mỗi cơ sở có quy mô khoảng 1.000 giường bệnh, diện tích sàn xây dựng trên 123.000–125.000 m², với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao từ Hà Nội. Công trình đã được xây dựng nhiều năm và gặp cả những khó khăn về tiến độ, vướng mắc trong thi công và mua sắm thiết bị, thậm chí từng bị thanh tra do sai phạm trước đây.

Tuy nhiên, đến ngày 19/12/2025 phần xây dựng cơ bản của hai cơ sở chính thức được khánh thành, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quy hoạch y tế quốc gia, dù việc đi vào hoạt động khám chữa bệnh đồng bộ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.