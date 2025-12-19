Đóng

Bộ Xây dựng chỉ rõ loạt nguyên nhân khiến bất động sản tăng giá

-

Bộ Xây dựng cho biết bất động sản tăng giá xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm chi phí đầu vào, nguồn cung thị trường và hiện tượng găm hàng, đầu cơ.

Hồng Thắm
