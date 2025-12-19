BCHAIR hướng dẫn tư thế ngồi ghế công thái học đúng cách

(VTC News) -

Vì sao cần ngồi đúng tư thế trên ghế công thái học?

Nhiều người mua ghế công thái học đắt tiền nhưng vẫn bị đau lưng vì ngồi sai tư thế. Dù ghế có thiết kế tốt đến đâu, nếu không điều chỉnh đúng và giữ tư thế phù hợp, cột sống vẫn chịu áp lực cao.

Ngồi sai tư thế gây hậu quả nghiêm trọng:

- Áp lực lên đĩa đệm tăng 30-40%: Khi gù lưng hoặc cúi đầu về phía trước, áp lực lên đĩa đệm vùng thắt lưng và cổ tăng mạnh, gây đau và thoái hóa nhanh.

- Đau lưng, cổ vai gáy: Cơ lưng và vai phải căng liên tục để giữ thăng bằng, dẫn đến mỏi cơ, đau mỏi sau 2-3 giờ ngồi.

- Giảm tuần hoàn máu: Chân không đặt đúng tư thế khiến mạch máu bị ép, gây tê chân và giảm tập trung.

- Giảm năng suất làm việc: Đau nhức khiến mất tập trung, phải thay đổi tư thế liên tục, làm gián đoạn công việc.

6 bước điều chỉnh ghế để ngồi đúng tư thế

Điều chỉnh ghế từ dưới lên trên: chiều cao → tựa lưng → tay vịn → tựa đầu → màn hình. Mỗi bước đều quan trọng và ảnh hưởng lẫn nhau.

Điều chỉnh chiều cao ghế

Chiều cao ghế là nền tảng quyết định tư thế toàn bộ cơ thể. Sai bước này, các điều chỉnh sau đều sai theo.

Cách điều chỉnh đúng:

Ngồi sâu hết mặt ghế: Lưng sát tựa lưng, mông chạm cuối mặt ngồi.

Gót chân chạm sàn: Bàn chân đặt phẳng, không lơ lửng hoặc đặt chéo.

Đùi song song sàn: Đầu gối góc 90-100°, không để đùi nâng cao.

Khoảng cách mép ghế - đầu gối: Khoảng 2-3 ngón tay, tránh ép mạch máu.

Các mẫu B-1018D, B-801L cho phép điều chỉnh độ sâu, phù hợp nhiều chiều cao 1m60-1m85.

Lưu ý: Người dưới 1m60 nên dùng miếng kê chân thay vì để chân lơ lửng.

Tựa lưng và hỗ trợ thắt lưng (Lumbar)

Tựa lưng và lumbar giúp duy trì đường cong chữ S của cột sống, giảm áp lực đĩa đệm thắt lưng.

Cách điều chỉnh:

Đặt lumbar đúng vị trí: Vùng thắt lưng, 3-5cm trên xương chậu, ôm sát đường cong tự nhiên.

Không để hở khoảng trống: Lưng sát hoàn toàn tựa lưng.

Độ căng vừa phải: Lumbar chỉ "đỡ" chứ không đẩy mạnh lưng ra trước.

Mẫu ghế B-1018D có lumbar điều chỉnh chiều cao, độ sâu, góc nghiêng (5D), ôm sát đường cong lưng mọi vóc dáng.

Vai, tay và tay vịn

Tay vịn quyết định độ căng cơ vai, cổ và cánh tay. Tay vịn sai là nguyên nhân phổ biến gây đau vai gáy.

Cách điều chỉnh:

Vai thả lỏng: Không nhún lên hoặc gập xuống.

Khuỷu tay góc 90-100°: Cánh tay vuông góc, cổ tay thẳng khi gõ phím.

Tay vịn đỡ nhẹ: Chỉ "đỡ" cánh tay khi nghỉ, không chịu toàn bộ trọng lượng khi làm việc.

Mẫu ghế công thái học B-1018D có tay vịn 5D (chiều cao/độ sâu/góc xoay), B-801L tay vịn nhôm phủ PU êm ái.

Đầu, cổ và tựa đầu

Đầu và cổ dễ đau nhức nhất khi ngồi sai, đặc biệt khi nhìn laptop thấp hoặc rướn đầu về trước.

Cách giữ tư thế đúng:

Đầu thẳng: Tai trên đường thẳng với vai, không rướn về màn hình.

Mắt ngang mép trên màn hình: Nhìn thẳng hoặc hơi xuống, không ngẩng/cúi.

Tựa đầu chỉ dùng khi nghỉ: Chạm đầu khi ngả lưng, không đẩy cổ khi làm việc.

Mẫu ghế ergonomic B-102B, B-1018D có tựa đầu điều chỉnh 6 vị trí chiều cao, 4 vị trí độ sâu, góc nghiêng.

Khoảng cách và độ cao màn hình

Màn hình quyết định tư thế đầu và cổ, đặc biệt quan trọng với dân văn phòng.

Cách điều chỉnh:

Khoảng cách: Màn hình cách mắt 50-70cm (bằng chiều dài cánh tay).

Độ cao: Mép trên ngang tầm mắt hoặc thấp hơn nhẹ, mắt nhìn xuống 10-20°.

Góc nhìn: Màn hình nghiêng sau 10-15°, tránh ánh sáng phản chiếu.

Ngả lưng đúng cách

Ngả lưng giảm áp lực đĩa đệm, cho cơ lưng nghỉ ngơi. Phân biệt góc ngả làm việc và nghỉ ngơi.

Góc ngả làm việc: 95-110°

Góc ngả nghỉ ngơi: 120-135°

Các mẫu ghế B-801L, B-1018D ngả lưng mọi vị trí có khóa, điều chỉnh lực căng nghiêng.

Tư thế ngồi ghế công thái học đúng không chỉ phụ thuộc vào chất lượng ghế, mà còn phụ thuộc vào cách điều chỉnh và thói quen duy trì. Dành 5-10 phút để điều chỉnh ghế đúng cách và kiểm tra lại tư thế mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm đau lưng, tăng năng suất làm việc và bảo vệ sức khỏe cột sống lâu dài.