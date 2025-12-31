Nước nào đón giao thừa năm 2026 sớm nhất?

(VTC News) -

Do sự chênh lệch múi giờ giữa các khu vực trên Trái đất, thời khắc giao thừa không diễn ra đồng loạt mà lần lượt “chạy” qua từng quốc gia, vùng lãnh thổ. Chính điều này khiến hành trình đón năm mới trở thành một dòng chảy liên tục, kéo dài hơn một ngày, nơi mỗi khu vực lại mang đến những sắc thái văn hóa và cảm xúc rất riêng.

Khi nhiều nơi trên thế giới vẫn còn ở ngày 31/12/2025, một số điểm ở Thái Bình Dương đã sớm bước sang năm 2025 - 2026, mở màn cho chuỗi lễ hội toàn cầu.

Giao thừa năm 2026 đến quốc gia nào đầu tiên?

Các quốc gia và vùng lãnh thổ nằm gần Đường đổi ngày quốc tế (International Date Line – IDL) luôn giữ vị trí đặc biệt trong bản đồ thời gian thế giới. Đây là nơi khoảnh khắc giao thừa đến sớm nhất, khi đồng hồ vừa điểm 0h ngày 1/1, trong lúc phần lớn hành tinh vẫn đang tất bật chuẩn bị cho đêm cuối cùng của năm cũ. Với lợi thế về vị trí địa lý và múi giờ, các đảo quốc ở Thái Bình Dương trở thành những “người mở màn” cho năm mới 2026.

Kiribati được xem là quốc gia đón năm mới sớm nhất thế giới. Quốc đảo này nằm giữa Thái Bình Dương, bao gồm 33 đảo san hô trải dài trên một vùng biển rộng lớn. Đặc biệt, quần đảo Line với các đảo Kiritimati (Christmas), Tabuaeran (Fanning) và Teraina (Washington) nằm trong múi giờ UTC+14 là múi giờ sớm nhất hiện nay.

Nhờ đó, Kiribati chính thức bước sang ngày 1/1/2026 trước tất cả các quốc gia khác. Khi nhiều nơi vẫn còn trong buổi chiều hoặc tối 31/12, người dân tại Kiritimati đã cùng nhau chào đón những giây phút đầu tiên của năm mới. Không có các màn pháo hoa hoành tráng hay những buổi tiệc xa hoa, giao thừa ở Kiribati thường diễn ra giản dị với các buổi tụ họp gia đình, lễ nhà thờ, những bài ca truyền thống và lời cầu nguyện cho một năm bình an. Sự mộc mạc, yên tĩnh ấy tạo nên một hình ảnh rất riêng cho khoảnh khắc khởi đầu năm mới của thế giới.

Kiribati là quốc gia đón giao thừa năm 2026 sớm nhất. (Ảnh: Pinterest)

Một số quốc gia đón giao thừa năm 2026 sớm

Ngay sau Kiribati, Tonga và Samoa là hai quốc gia tiếp theo bước sang năm mới khi đồng hồ chuyển sang múi giờ UTC+13. Tonga, một vương quốc nhỏ bé giữa Thái Bình Dương, luôn mang đến không khí lễ hội đậm đà bản sắc. Dịp cuối năm, người dân nơi đây thường quây quần bên gia đình, tham dự các nghi lễ tôn giáo, sau đó hòa mình vào những điệu múa truyền thống, tiếng trống rộn ràng và các bữa tiệc cộng đồng kéo dài suốt đêm.

Samoa lại sở hữu một câu chuyện thời gian đặc biệt. Năm 2011, quốc gia này đã đưa ra quyết định táo bạo khi “nhảy” qua Đường đổi ngày quốc tế, chuyển từ nhóm các nước đón năm mới muộn sang múi giờ UTC+13. Sự thay đổi này giúp Samoa thuận lợi hơn trong giao thương với các đối tác lớn như Australia và New Zealand. Kể từ đó, Samoa trở thành một trong những nơi đón giao thừa sớm nhất thế giới. Đêm 31/12, các bãi biển, làng đảo và nhà thờ tại Samoa rực sáng trong tiếng pháo hoa, hòa cùng âm thanh của sóng biển, tạo nên bức tranh giao thừa đậm chất nhiệt đới.

New Zealand cũng nằm trong nhóm các quốc gia chào năm mới rất sớm. Đáng chú ý nhất là quần đảo Chatham, nơi sử dụng múi giờ đặc biệt UTC+13:45, một trong những múi giờ hiếm hoi trên thế giới. Nhờ đó, cư dân Chatham thường đón năm mới sớm hơn phần lớn New Zealand đại lục gần một giờ đồng hồ, trở thành những người đầu tiên tại quốc gia này hô vang khoảnh khắc giao thừa.

Trên đất liền, New Zealand áp dụng giờ mùa hè, đưa múi giờ lên UTC+13. Điều này giúp các thành phố lớn như Auckland, Wellington hay Christchurch bước sang năm mới sớm hơn so với phần lớn thế giới. Không khí lễ hội tại đây diễn ra sôi động với các màn pháo hoa rực rỡ trên tháp Sky Tower, những buổi hòa nhạc ngoài trời và dòng người đổ về quảng trường, bến cảng hay bãi biển để cùng nhau đón chào năm 2026.

New Zealand cũng đón năm mới bằng màn bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng hoành tráng. (Ảnh: Hindustantimes)

Những nơi đón giao thừa năm 2026 muộn nhất thế giới

Trái ngược với các quốc gia Thái Bình Dương, một số địa điểm nằm gần phía bên kia Đường đổi ngày quốc tế lại là nơi đón năm mới muộn nhất. Đảo Baker và đảo Howland, thuộc nước Mỹ, là hai nơi cuối cùng trên thế giới bước sang năm 2026. Đây là các đảo san hô không người ở, nằm gần xích đạo ở trung tâm Thái Bình Dương, cách Hawaii hàng nghìn kilômét. Do không có dân cư, khoảnh khắc năm mới tại đây mang ý nghĩa chủ yếu về mặt thời gian và biểu tượng. Theo giờ Việt Nam, hai hòn đảo này đón năm mới vào khoảng 19h ngày 1/1/2026.

Tiếp theo là Samoa thuộc nước Mỹ, một trong hai lãnh thổ của Mỹ tại Nam bán cầu. Khác với đảo Baker và Howland, khu vực này có người sinh sống và vẫn tổ chức các hoạt động đón năm mới. Samoa (Hoa Kỳ) chào đón năm 2026 vào khoảng 18h ngày 1/1/2026 theo giờ Việt Nam, trở thành một trong những nơi ăn mừng năm mới muộn nhất có cư dân trên thế giới.

Hành trình giao thừa kéo dài hơn 26 giờ

Một trong những điều thú vị nhất của năm mới toàn cầu chính là độ dài của hành trình giao thừa. Với sự tồn tại của khoảng 38 múi giờ khác nhau vào thời điểm này trong năm, thời khắc chuyển giao không chỉ diễn ra trong vài phút mà kéo dài hơn 26 giờ liên tục. Từ Kiribati, Tonga, Samoa, New Zealand cho đến châu Á, châu Âu, châu Phi rồi sang châu Mỹ, năm mới như một làn sóng ánh sáng lan dần khắp hành tinh.

Tại châu Á, nhiều quốc gia đón năm mới sớm so với Việt Nam. Nhật Bản và Hàn Quốc bước sang năm mới vào khoảng 22h ngày 31/12 theo giờ Việt Nam, trong khi Trung Quốc và Việt Nam cùng chào đón năm mới vào thời khắc nửa đêm. Đáng chú ý, khoảng 25% dân số thế giới sẽ bước sang năm 2026 cùng lúc khi đồng hồ điểm 0h tại các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Singapore và Tây Úc.

Ở chiều ngược lại, châu Mỹ là khu vực đón năm mới muộn hơn Việt Nam từ 12 đến 24 giờ. Người dân Bắc Mỹ, Nam Mỹ và một số quốc gia ở châu Đại Dương trở thành những người ăn mừng năm mới cuối cùng trên hành tinh. Khi phần lớn thế giới đã bước vào năm 2026, tại đây không khí giao thừa mới thực sự bắt đầu, khép lại hành trình đón năm mới kéo dài hơn một ngày trên toàn cầu.