Đón giao thừa 2026 ở những 'điểm nóng' thế giới

Khi thế giới chuẩn bị bước sang năm mới 2026, bức tranh đón Giao thừa ở nhiều quốc gia đa dạng với những lễ hội, suy tư và cả những thách thức kinh tế xã hội.

Tại Mỹ, Quảng trường Times Square ở New York tiếp tục là biểu tượng toàn cầu của khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Quả cầu pha lê rực rỡ sắc đỏ, trắng và xanh sẽ rơi xuống để chào đón năm 2026, đồng thời mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập của nước này.

Những điểm nhấn mang tính yêu nước trong lễ hội năm nay được xem là sự khởi động cho hàng trăm chương trình lớn nhỏ trên toàn quốc trong suốt năm tới. Thời khắc giao thừa cũng đánh dấu việc ra mắt sáng kiến America Gives, hướng tới việc huy động hoạt động tình nguyện trên quy mô toàn quốc.

Quảng trường Thời đại trước "giờ G". (Ảnh: Reuters)

Đường phố New York trước thềm năm mới. (Ảnh: Reuters)

Ở châu Âu, không khí đón năm mới tại London lại mang màu sắc dè dặt. Người dân được khuyến cáo không tụ tập tại đồi Primrose Hill để xem pháo hoa do công viên đóng cửa suốt đêm Giao thừa. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về an toàn công cộng và các biện pháp thắt chặt chi phí, khiến một địa điểm từng thu hút hàng chục nghìn người trở nên vắng lặng hơn thường lệ.

Tại Nam Mỹ, Rio de Janeiro của Brazil tiếp tục nổi bật với quy mô lễ hội khổng lồ. Thành phố vừa được Guinness công nhận kỷ lục thế giới về lễ mừng năm mới lớn nhất do một đô thị tổ chức, với 2,5 triệu người tham dự tại bãi biển Copacabana trong sự kiện năm trước. Năm nay, thành phố chuẩn bị pháo hoa, trình diễn bằng thiết bị bay không người lái và hàng loạt buổi hòa nhạc miễn phí, cùng lực lượng an ninh đông đảo.

Người dân chụp ảnh với chủ đề Giáng sinh trước thềm năm mới tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Không khí trước thềm năm mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Ở châu Á, bức tranh đón năm mới mang nhiều sắc thái khác nhau. Tại Nhật Bản, truyền thống gửi thiệp chúc Tết “nengajo” tiếp tục suy giảm mạnh, khi ngày càng nhiều người lựa chọn lời chúc qua mạng xã hội thay vì bưu thiếp truyền thống.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, nhiều người trẻ đón năm mới bằng các hoạt động mang tính chiêm nghiệm như múa đương đại, triển lãm, du lịch thiên nhiên hay trải nghiệm văn hóa, coi thời khắc chuyển giao là dịp để “làm mới” tinh thần.

Tại Thái Lan, con phố du lịch nổi tiếng Khao San ở Bangkok bước vào năm mới trong không khí trầm lắng. Dù Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, giới kinh doanh cho biết động thái này đến quá muộn để cải thiện tình hình. Lượng đặt phòng khách sạn giảm khoảng 30%, chi tiêu dự kiến trong đêm Giao thừa chỉ bằng chưa tới một nửa so với các năm trước, trong bối cảnh bất ổn khu vực, kinh tế chậm phục hồi và tâm lý thắt chặt chi tiêu.

Các lễ hội truyền thống đón năm mới tại Brazil. (Ảnh: Reuters)

Ở Nga, nhiều khu vực tiếp tục hủy hoặc thu hẹp các hoạt động mừng năm mới, do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Pháo hoa và các lễ hội quy mô lớn bị coi là không phù hợp, thay vào đó chính quyền kêu gọi tập trung vào các hoạt động hỗ trợ binh sĩ và gia đình họ.

Trong khi thế giới đếm ngược tới năm 2026, Trung Đông lại chứng kiến những diễn biến nhân đạo đáng lo ngại. Israel thông báo sẽ cấm hơn 30 tổ chức viện trợ hoạt động tại Gaza kể từ ngày 1/1/2026, với lý do không tuân thủ các quy định đăng ký mới. Các tổ chức nhân đạo cảnh báo quyết định này sẽ khiến hàng triệu USD viện trợ bị mắc kẹt trong kho, trong bối cảnh phần lớn dân số Gaza đang phải sống trong điều kiện di dời, thiếu thốn và dễ bị tổn thương trong mùa đông.

Giữa bối cảnh đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã gửi thông điệp năm mới kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “đặt lại ưu tiên”, chuyển nguồn lực từ chiến tranh sang hòa bình, phát triển và con người. Khi năm 2026 bắt đầu, thông điệp ấy vang lên giữa một thế giới vừa rực rỡ ánh đèn lễ hội, vừa chìm trong những thách thức sâu sắc về hòa bình và nhân đạo.

Một binh sĩ Ukraine trang trí hầm trú ẩn bằng đèn đón năm mới tại một vị trí gần thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka. (Ảnh: Reuters)

Xe cộ kẹt cứng tại một tuyến đường nối Pháp - Anh do sự cố mất điện, khi hàng nghìn người đang di chuyển vào lục địa châu Âu để đón năm mới. (Ảnh: Reuters)

Trang trí đón Giáng sinh, năm mới ở Nga. (Ảnh: Reuters)

Không khí trước thềm năm mới ở Nga. (Ảnh: Reuters)

Đường phố Kiev, Ukraine tối những ngày cuối năm. (Ảnh: Reuters)