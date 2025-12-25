Thực hư thông tin Táo Quân 2026 không lên sóng đêm Giao thừa

(VTC News) -

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin Giao thừa Xuân Bính Ngọ (2026) năm nay không có chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm.

Điều này xuất phát từ chia sẻ của nghệ sĩ Vân Dung: "Giả dụ không có Táo Quân. Nụ cười thiếu vắng một phần buồn ghê. Báo cáo, cà khịa, khen chê. Các Táo ai cũng đam mê nhiệt tình. Cưỡi cá chép lên Thiên Đình. Bật nhạc là anh em mình quẩy luôn!"

Thông tin không có chương trình Táo Quân 2026 xôn xao trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả lo lắng.

Chia sẻ úp mở của nữ nghệ sĩ khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng, hụt hẫng nếu không có Táo Quân - Gặp nhau cuối năm trên sóng truyền hình Giao thừa Tết Bính Ngọ (2026).

"Cứ Tết lại cứ ngóng Táo Quân. Giao thừa phải có Táo Quân mới gọi là Tết”, "Không có Táo Quân là ngày Tết mất vui", Có thể xem lại trên YouTube, nhưng cảm giác cả nhà quây quần chờ Táo Quân đúng thời khắc giao thừa thì không gì thay thế được","Chờ mấy màn tung hứng quen thuộc của dàn Tào''...

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, NSND Tự Long cho biết hiện anh chưa nhận được thông báo gì về chương trình năm nay. Theo nam nghệ sĩ, thông thường việc tập luyện cho Táo quân sẽ bắt đầu từ khoảng giữa tháng 1, nên ở thời điểm này chưa thể khẳng định điều gì.

Cũng như NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung xác nhận chưa nhận được thông tin về việc chương trình không thực hiện. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho rằng năm nay Táo quân có thể có sự thay đổi. NSƯT Chí Trung đồng thời khuyến cáo khán giả không nên tin các thông tin lan truyền từ những kênh thông tin thiếu uy tín.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía nhà sản xuất Táo quân – Gặp nhau cuối năm vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về chương trình năm nay.

Táo Quân – Gặp nhau cuối năm do Hãng phim Truyền hình Việt Nam (nay là Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam – VFC) sản xuất lần đầu vào năm 2003, ban đầu là số phát sóng đặc biệt cuối năm của chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Từ năm 2006, toàn bộ thời lượng Gặp nhau cuối năm được dành riêng cho Táo Quân. Với cách thể hiện hài hước, châm biếm, phản ánh những vấn đề thời sự nóng bỏng của xã hội, chương trình nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, không thể thiếu trong đêm giao thừa.

Nhiều năm qua, Táo Quân là ''món ăn'' tinh thần không thể thiếu trong đêm Giao thừa.

Sau hơn hai thập kỷ lên sóng, Táo Quân không đơn thuần là chương trình truyền hình mà đã trở thành ký ức tập thể, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới của nhiều thế hệ khán giả.

Từ năm 2003-2019, Táo Quân được phát sóng đều đặn vào mỗi đêm giao thừa. Tuy nhiên, năm 2019, chương trình bất ngờ thông báo tạm dừng sau 16 năm liên tục lên sóng, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đúng dịp Tết Canh Tý (2020), Táo Quân không xuất hiện trên VTV, thay vào đó là chương trình Làng Vũ Đại thời hội nhập.

Sang Tết Tân Sửu (2021), Táo Quân trở lại với khán giả, dù có nhiều thay đổi về nội dung và dàn nghệ sĩ, nhưng vẫn giữ tinh thần báo cáo cuối năm – yếu tố cốt lõi đã làm nên thương hiệu của chương trình suốt nhiều năm qua.

Trong suốt thời gian dài, Táo Quân - Gặp nhau cuối năm được lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam giao cho VFC thực hiện. Tuy nhiên, đến năm 2024, chương trình được chuyển giao cho Ban Văn hóa - Giải trí, và Táo Quân - Gặp nhau cuối năm Tết Ất Tỵ (2025) là sản phẩm đầu tiên do đơn vị này đảm nhận.