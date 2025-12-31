Người nước ngoài ngừng tim sau chơi pickleball, thoát cửa tử nhờ bác sĩ Việt

(VTC News) -

Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại sân thể thao, người đàn ông quốc tịch Romania (làm việc tại Hà Nội) đau ngực, khó thở, được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Vừa tới cổng viện, ông ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch. Kíp trực kích hoạt hệ thống "báo động đỏ" toàn bệnh viện nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim và khử rung tim liên tục.

Sau hai lần sốc điện đánh sốc, tim người bệnh đập trở lại và dần lấy lại ý thức.

Kết quả điện tâm đồ và chụp mạch vành cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước vách, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước đoạn II do huyết khối. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ can thiệp khẩn cấp hút huyết khối, tái thông mạch và đặt stent phủ thuốc.

Ca can thiệp được thực hiện dưới sự chỉ huy của TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó giám đốc Bệnh viện E, phụ trách điều hành Trung tâm Tim mạch. Dù người bệnh là người nước ngoài, không mang theo tiền và vướng các thủ tục liên quan, ê-kíp vẫn ưu tiên cứu người.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh.

Theo TS.BS Phan Thảo Nguyên, lợi thế của Bệnh viện E là mô hình bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, có khả năng huy động đồng thời nhiều chuyên khoa trong những tình huống tối khẩn. Quy trình báo động đỏ được xây dựng bài bản giúp các bác sĩ tận dụng tối đa “giờ vàng”, đặc biệt với các ca ngừng tuần hoàn, nhồi máu cơ tim cấp.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Đường, Khoa Nội tim mạch người lớn, cho biết sau can thiệp, người bệnh hết đau ngực, huyết động ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Từ ca bệnh này, bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngừng tim đột ngột liên quan đến vận động thể thao, đặc biệt với pickleball - môn thể thao có cường độ cao, thay đổi hướng đột ngột, khiến tim phải làm việc quá sức trong thời gian ngắn. Điều này có thể kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim ở những người có sẵn yếu tố nguy cơ tim mạch, kể cả khi chưa được chẩn đoán.

Ngừng tim khi chơi thể thao không chỉ xảy ra ở người đã biết bệnh tim mà còn ở những trường hợp bệnh tiềm ẩn hoặc hiếm gặp hơn là rung thất do va chạm mạnh vùng ngực. Vì vậy, người dân cần khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh tim mạch, xây dựng kế hoạch luyện tập phù hợp, tránh gắng sức quá mức.

Trong bối cảnh thời tiết Hà Nội chuyển lạnh, bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi và người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường cần dùng thuốc đều đặn, theo dõi sát sức khỏe và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường. Việc trang bị kiến thức nhận biết và sơ cứu nhồi máu cơ tim, đột quỵ trong cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm nguy cơ tử vong trước khi đến bệnh viện.

Khi xuất hiện đau tức ngực trái, có thể lan lên vai hoặc tay trái, kèm khó thở, vã mồ hôi không giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.