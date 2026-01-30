Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 30/1/2026 - XSBD 30/1

XSBD 30/1. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 30/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 30/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 30/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 30/1/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 30/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần với toàn bộ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, TP.HCM, Long An, Hậu Giang sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

