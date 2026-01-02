Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 2/1/2026 - XSBD 2/1

XSBD 2/1. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 2/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 2/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 2/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 2/1/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 2/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không được đổi thưởng.

- Vé số trúng có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng trong trường hợp không thể trực tiếp lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 có Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, TP.HCM, Hậu Giang quay thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 2/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.