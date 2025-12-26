Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 26/12/2025 - XSBD 26/12

XSBD 26/12. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 26/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 26/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 26/12/2025 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 26/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng sẽ không được đổi thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay trong trường hợp không thể trực tiếp nhận thưởng vì nguyên nhân khách quan.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- XSMN thứ 7 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang.

