Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 12/12/2025 - XSBD 12/12

XSBD 12/12. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 12/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 12/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 12/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 12/12/2025 - XS đài Bình Dương thứ 6 ngày 12/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp đến nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng mở thưởng.

