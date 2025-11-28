Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 28/11/2025 - XSBD 28/11

XSBD 28/11. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 28/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 28/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 28/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 28/11/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 28/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không tẩy xóa, không sửa chữa, không rách rời, không chắp vá.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá 30 ngày, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp đến nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN có đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN có đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN có đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN có đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN có TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

