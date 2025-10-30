Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 31/10/2025 - XSBD 31/10

XSBD 31/10. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 31/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 31/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 31/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 31/10/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 31/10/2025

Thời hạn nhận thưởng

Vé trúng chỉ có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên tờ vé số. Nếu để quá 30 ngày quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng. Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 do đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- XSMN thứ 3 có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 5 có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 7 do đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM sẽ quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 31/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.