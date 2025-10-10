Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 10/10/2025 - XSBD 10/10

XSBD 10/10. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 10/10/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 10/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 10/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 10/10/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 10/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, được tính kể từ ngày có kết quả trúng thưởng. Sau thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng hợp lệ của người trúng thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.

- XSMN thứ 3 có đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ quay thưởng.

- XSMN thứ 5 có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ 7 có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

