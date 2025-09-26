Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 26/9/2025 - XSBD 26/9

XSBD 26/9. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 26/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 26/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 26/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 26/9/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 26/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian thanh toán tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng hợp lệ của người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 có đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 3 có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- XSMN thứ 5 có đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ 7 có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

