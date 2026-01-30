Novaland báo lãi 1.819 tỷ đồng năm 2025, tồn kho và nợ vay vẫn ở mức cao

(VTC News) -

Ngày 30/1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) công bố kết quả kinh doanh Quý IV/2025 và cả năm 2025. Theo đó, sau giai đoạn thua lỗ và biến động mạnh, Novaland ghi nhận lợi nhuận trở lại trong năm 2025, dù vậy bức tranh tài chính còn nhiều áp lực khi quy mô tồn kho và dư nợ vay vẫn ở mức cao.

Cụ thể, riêng Quý IV/2025, Novaland đạt 1.567 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế công ty lại tăng đột biến, đạt hơn 3.638 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với mức lỗ gần 18 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp lý giải kết quả này đến từ nhiều yếu tố cùng lúc: Lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng so với cùng kỳ, doanh thu tài chính tăng, chi phí tài chính giảm và lợi nhuận khác tăng. Điều này cho thấy phần đóng góp vào lợi nhuận không chỉ đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ các khoản mục tài chính và thu nhập khác.

Dự án NovaWorld Phan Thiet của Novaland.

Một điểm đáng chú ý trong quý là việc điều chỉnh lại các khoản trích lập liên quan nghĩa vụ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tại dự án Lakeview City, với giá trị thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất là 1.014 tỷ đồng.

Khoản mục này có tác động trực tiếp đến kết quả lợi nhuận trong kỳ và phản ánh yếu tố mang tính xử lý kế toán, gắn với tiến triển pháp lý của dự án.

Lũy kế năm 2025, Novaland ghi nhận 6.965 tỷ đồng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, 6.365 tỷ đồng đến từ bàn giao bất động sản tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City… và 600 tỷ đồng từ cung cấp dịch vụ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm đạt 1.819 tỷ đồng, đánh dấu sự đảo chiều so với năm trước đó khi doanh nghiệp còn thua lỗ. Tuy vậy, quy mô lợi nhuận này vẫn khá khiêm tốn so với tổng tài sản và quy mô đầu tư rất lớn của doanh nghiệp.

Tính tới thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Novaland đạt 249.792 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho lên tới 153.392 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa tổng tài sản. Phần lớn tồn kho là giá trị quỹ đất và các dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã hoàn thiện hoặc hàng hóa bất động sản chờ bàn giao.

Cơ cấu này cho thấy tài sản của doanh nghiệp vẫn chủ yếu “nằm” trong các dự án dở dang và quỹ đất tích lũy nhiều năm. Khả năng chuyển hóa khối tài sản này thành dòng tiền phụ thuộc lớn vào tiến độ pháp lý, xây dựng và sức hấp thụ của thị trường trong các năm tới.

Tổng dư nợ vay của Novaland tính đến cuối năm 2025 ở mức 67.191 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn là 31.518 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nợ ngắn hạn giảm nhẹ do đã giảm được một phần dư nợ trái phiếu, trong khi nợ dài hạn tăng lên nhờ giải ngân thêm các khoản vay mới để bổ sung nguồn vốn triển khai dự án.

Diễn biến này phản ánh quá trình tái cơ cấu nợ theo hướng giãn áp lực ngắn hạn, song đồng thời cũng cho thấy doanh nghiệp vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn vay để duy trì và thúc đẩy tiến độ các dự án.

Trong năm 2025, Novaland đã bàn giao thực tế 952 sản phẩm bất động sản. Nhiều dự án được cho biết đang đẩy mạnh thi công, hoàn thiện pháp lý hoặc chuẩn bị bàn giao. Doanh nghiệp cũng đặt trọng tâm vào việc tiếp tục tái cấu trúc và xử lý các vướng mắc nhằm khơi thông dự án.

Tổng thể, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Novaland ghi nhận lợi nhuận trở lại sau giai đoạn khó khăn.

Tuy nhiên, chất lượng lợi nhuận vẫn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố tài chính và điều chỉnh kế toán. Trong khi đó, quy mô tồn kho rất lớn và dư nợ vay cao tiếp tục là những biến số then chốt quyết định sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trong các năm tiếp theo.