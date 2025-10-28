Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt gần 5.400 tỷ đồng, Novaland vẫn lỗ

(VTC News) -

Tập đoàn Novaland vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng, tăng trưởng nhờ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Trong đó, doanh thu bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City.... Mảng cung cấp dịch vụ mang về 442 tỷ đồng.

Dù doanh thu cải thiện, Novaland vẫn ghi nhận lỗ sau thuế hợp nhất 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do sụt giảm nguồn thu tài chính.

Trong 9 tháng đầu năm, Novaland trao 1.935 giấy CNQSDĐ cho khách hàng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt gần 239.575 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho hơn 152.000 tỷ đồng, chủ yếu là giá trị quỹ đất và các dự án đang xây dựng. Tổng dư nợ vay hơn 64.000 tỷ đồng, bao gồm nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng.

Novaland cho biết đang tiếp tục quá trình tái cấu trúc toàn diện, đàm phán với các đối tác tài chính và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo nghĩa vụ tài chính, đồng thời bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Trong quý III, hàng nghìn kỹ sư, công nhân của Novaland làm việc liên tục tại các dự án NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram… sau khi doanh nghiệp hoàn tất các bước pháp lý quan trọng.

Tại NovaWorld Phan Thiet, nhiều phân khu như Florida 3.6, Golf Villas, Florida 3.7 được đẩy nhanh tiến độ; Aqua City đồng loạt thi công ở các phân khu Ever Green 2, River Park 2, Sun Harbor 2, đô thị Đảo Phượng Hoàng cùng các tiện ích Nova Mall, Kid Zone.

Ở TP.HCM, các dự án Victoria Village và The Grand Manhattan cũng tăng tốc hướng tới hoàn thiện trong năm nay.

Trong 9 tháng đầu năm, Novaland đã bàn giao 720 sản phẩm thực tế, nâng tổng số sản phẩm bàn giao tại NovaWorld Phan Thiet lên hơn 1.500 căn, trong đó 750 căn đã hoàn thiện nội thất và đưa vào khai thác. Tại Aqua City, hơn 1.000 sản phẩm đã đến tay khách hàng.

Hoạt động cấp sổ hồng được đẩy mạnh, với 1.935 giấy chứng nhận được cấp tính đến hết tháng 9/2025. Riêng The Sun Avenue đã hoàn tất thủ tục cấp gần 550 sổ, trong khi các dự án Lucky Palace, Orchard Garden, Sunrise City North và GardenGate cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Việc nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được đẩy nhanh như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết, sân bay Phan Thiết, cầu Long Hưng (Đồng Nai 2)... được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho các đại đô thị của Novaland, đặc biệt là Aqua City và NovaWorld Phan Thiet.

Cùng với việc tăng tốc dự án, Novaland đang chuẩn hóa quy trình quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và tái cấu trúc nhân sự cấp cao. Novaland cho biết sẽ kiên trì tái cấu trúc, song song thực hiện các giải pháp linh hoạt để nhanh chóng ổn định dòng tiền, đảm bảo quyền lợi các bên liên quan và hướng tới giai đoạn phục hồi, tăng trưởng bền vững.