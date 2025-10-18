Novaland phản hồi kết luận Thanh tra Chính phủ về vi phạm trái phiếu

(VTC News) -

Hôm qua (17/10), kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong phát hành và sử dụng trái phiếu doanh nghiệp đã nêu tên Tập đoàn Novaland với khoản nợ trái phiếu 34.878 tỷ đồng, thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Sáng nay (18/10), Novaland chính thức phản hồi.

Theo Tập đoàn Novaland, tính đến ngày 30/6/2023, tổng dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp là 34.878 tỷ đồng. Sau quá trình tái cấu trúc tài chính, phần lớn các gói trái phiếu này đã được tất toán cả gốc lẫn lãi, chỉ còn một số ít tồn đọng.

Đến ngày 30/9/2024, tổng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ của Novaland còn 19.559 tỷ đồng, tức doanh nghiệp đã tất toán khoảng 15.319 tỷ đồng, tương đương 44% tổng dư nợ so với giữa năm 2023.

Trong 24 gói trái phiếu được Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển thông tin đến cơ quan chức năng, Novaland cho biết đã thanh toán và tất toán 15 gói với tổng giá trị ban đầu 7.000 tỷ đồng (tương đương 57,7% tổng dư nợ ban đầu). Ngoài ra, doanh nghiệp đã hoàn tất việc cơ cấu và gia hạn một gói trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục thanh toán đúng hạn 7 gói còn lại từ nguồn doanh thu hợp pháp của các dự án.

Đối với một gói trái phiếu quá hạn còn lại (chiếm 8,2% tổng dư nợ ban đầu), Novaland cho biết đã thanh toán một phần gốc và lãi để giảm dư nợ từ 1.000 tỷ đồng xuống 833 tỷ đồng, và đang tiếp tục xử lý bằng các giải pháp được trái chủ đồng thuận.

Liên quan đến nội dung trong kết luận Thanh tra về việc công bố thông tin phát hành trái phiếu, Novaland khẳng định luôn tuân thủ quy định pháp luật, song thừa nhận có thiếu sót không trọng yếu trong giai đoạn dịch COVID-19 do yếu tố khách quan và bất khả kháng khiến việc công bố thông tin bị chậm trễ.

Ngay khi các nguyên nhân khách quan được khắc phục, tập đoàn đã thực hiện công bố đầy đủ, chính xác theo quy định để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của trái chủ.

Tập đoàn cũng cho biết, toàn bộ nguồn tiền từ phát hành trái phiếu đã được sử dụng đúng mục đích và phương án được phê duyệt, đồng thời chuyển giao đầy đủ vốn cho đúng bên nhận vốn góp được xác định trong phương án phát hành.